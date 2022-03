La gestión de residuos en otros países: de la 'ecomafia' italiana a la obsesión plástica del Reino Unido

A partir del 1 de abril entra en vigor en España la nueva ley de residuos, cuyo objetivo es reducir de forma drástica la basura que generamos en nuestra vida diaria. El texto declara la guerra al plástico: queda prohibida la venta de pajitas, vasos y cubiertos de este material y habrá un impuesto que gravará los plásticos de un solo uso. En la Mesa del Mundo del informativo 24 horas, preguntamos a nuestros corresponsales cómo se gestionan los residuos en otros países.

En Italia, la gestión de los residuos ha sido negocio y fuente de financiación del crimen organizado. Ahora, el ejecutivo de Mario Draghi tiene entre sus retos adecuar a los tiempos el sistema de tratamiento del país. El Reino Unido lleva ya tiempo incumpliendo los pactos internacionales sobre los plásticos de un solo uso. Tras el Bréxit, sigue enviando toneladas a otros países. El plástico también es el principal inconveniente en la gestión de los residuos de Israel.

Con Jordi Barcia (corresponsal en Roma), Sara Alonso (corresponsal en Londres) y María Gámez (corresponsal en Jerusalén).

"Capítulo aparte" es el problema que arrastra Roma con las basuras . El nuevo alcalde, Roberto Gualtieri, ganó las elecciones en parte porque prometió limpiar la ciudad antes de Navidad, pero no lo cumplió. "El problema de Roma no se soluciona con una campaña extraoridnaria, sino construyendo una incineradora ".

Solamente EE.UU. supera al Reino Unido como productor de basura plástica

En el Reino Unido la gente recicla cada vez más, pero después de depositarlo en el cubo: ¿cual es su destino final? "Dos terceras partes se mandan al exterior", delimita Sara Alonso, corresponsal de RNE en Londres. En este sentido, hay plásticos de distintas calidades y las normas dicen que "no se deberían exportar los que no se pueden reciclar", destaca. ·El Reino Unido es el segundo productor de basura de plástico del mundo, después de los Estados Unidos", afirma.

“��️ MESA DEL MUNDO | ¿Cómo se gestionan los residuos en otros países? ���� @SAlonsoEsparza: "Este país es el segundo productor de basura de plástico del mundo, solamente por detrás de Estados Unidos"https://t.co/H5lS9y6LOI pic.twitter.com/U5hAGDQluD“ — 24 horas RNE (@24horas_rne) March 31, 2022

En enero de 2022 entró en vigor una normativa comunitaria que prohibió la exportación a países que no sean de la OCDE. Reino Unido, "como ya no está en la Unión Europea, no está sometido esta normativa. Londres se comprometió a no rebajar los estándares y, de hecho, en el programa del Partido Conservador se incluía este compromiso. A más de la mitad de la legislatura, aún no lo han incorporado", sostiene.

El problema es que no hay infraestructura para gestionar toda la basura que se genera y resulta más barato exportar que construir las instalaciones necesarias. "Con la pandemia, se han comnsumido más plásticos y hay menos dinero en las arcas públicas. La guerra no va a contribuir a acelerar el tema", valora Sara Alonso.