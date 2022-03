La huelga de transportistas alcanza su quinto día con problemas de suministros

En la quinta jornada de paro indefinido de los transportistas, en protesta por la subida de los combustibles, más de 20.000 guardias civiles y policías se han desplegado este viernes, por segundo día consecutivo, para dotar de seguridad a los centros logísticos y actuar contra posibles piquetes violentos, después de que se registraran los primeros problemas en la cadena de suministro que el Gobierno ha calificado de "boicot".

Un total de 23.600 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil participan este viernes en el operativo para escoltar convoyes de suministros, patrullar y dotar de seguridad los nodos de transporte de mercancías, según fuentes de Interior a Europa Press.

El recrudecimiento de las acciones del paro del transporte ha ocasionado ya pérdidas de 600 millones de euros al sector primario, industria y distribución alimentaria y pone en peligro más de 100.000 puestos de trabajo, según estimaciones realizadas por la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Aecoc, Asedas, ACES y Anged) que piden al Gobierno la "máxima contundencia" a la hora de frenar acciones que están causando pérdidas millonarias.

Mercamadrid ha registrado este viernes la entrada del 68 % de sus vehículos abastecedores en relación con el mismo día de la semana pasada, lo que supone una mejoría respecto a otras jornadas; no obstante, la plataforma logística sigue sin poder reexpedir producto a causa de la huelga de transporte, según fuentes de la principal plataforma logística alimentaria del país a Efe.

En Mercabarna, el abastecimiento de verduras y pescado se mantiene alrededor del 80 % (a pesar de la falta de productos procedentes del sur del país, como fresas o pimientos) gracias a la importación de productos alternativos o de otras regiones.

La industria láctea, en situación "límite"

El paro ha impactado ya en varios sectores de la industria española, como la siderurgia, pero uno de los más afectados es el lácteo, que va por el segundo día de suspensión de su actividad, y ve como las dificultades para la distribución de sus productos y acceder a piensos por el paro de transportistas, se suman a la situación crítica de muchas explotaciones ganaderas por el aumento del precio de la electricidad.

La industria láctea española sigue en una situación "límite" que afecta a la normalidad en el funcionamiento de sus fábricas, y su capacidad para transformar y envasar producto "sigue reducida" ante una falta "total o parcial" de materias primas y materiales, según fuentes de la federación de industrias lácteas a Efe.

Desde Central Lechera Asturiana (Capsa Food) han señalado, según fuentes de la compañía, en la última jornada no pudo salir ningún camión de sus instalaciones para repartir producto a los puntos de venta. Por su parte, el presidente de la principal asociación de lecheros de España (Agaprol), Francisco Fernández, ha comunicado a Efe que, en general, se sigue retirando la leche de las explotaciones.

En Galicia, algunos ganaderos ya han tenido que tirar leche, al encontrarse al límite su capacidad de almacenamiento. La ganadera gallega Ana Corredoira, entrevistada en TVE, ha denunciado que se encuentran en una "situación crítica" y que "los animales tienen que comer" no pueden "no ofrecerles alimentos y no ordeñarlos". Los ganaderos, según ha denunciado, no tienen "informacion contrastada o real de cuál es la situación" y esta situación supone "un incumplimiento de los contratos de recogida de leche".