La sexta ola de COVID-19 provoca más de 2,4 millones de bajas laborales

La sexta ola de la pandemia ha provocado más de 2,4 millones de bajas laborales por infección de COVID-19 en los meses de diciembre y enero. El último envite provocado por la variante ómicron no solo ha llevado la incidencia a niveles récord -hasta los 3.400 casos del pasado 21 de enero- sino que ha originado el mayor número de incapacidades temporales por contagio de toda la pandemia.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Seguridad Social a través de Portal de Transparencia, el 56 % de las 4,4 millones de incapacidades temporales que se han cogido los trabajadores por haberse infectado de COVID-19 desde marzo de 2020 se concentran en los dos últimos meses.

Solo en diciembre de 2021, se registraron cerca de 678.000 bajas, más del doble de las que provocó la tercera ola en enero de 2021, el mes que hasta ahora tenía el récord de bajas por contagio. En enero de 2022, las incapacidades temporales se han multiplicado prácticamente por seis respecto al mismo mes de un año antes hasta superar las 1.786.000.

Es tanto como decir que el 12 % de los afiliados a la Seguridad Social ha estado de baja por COVID en la sexta ola, aunque los datos no detallan posibles repeticiones: puede haber casos en los que un mismo trabajador haya acumulado más de una baja por esta enfermedad en el periodo analizado.

De 40 a ocho días de media de baja

Asimismo, es importante matizar que la duración medida de las bajas por COVID-19 se ha ido recortando en el tiempo a medida que disminuían los días de cuarentena establecidos por las autoridades. En marzo de 2020 la media de días por baja llegó a superar los 40 días, mientras que las incapacidades temporales de la sexta ola fueron de 11 días de media en diciembre del año pasado y de 8 días en el pasado mes de enero.

Las cifras facilitadas por la Seguridad Social a DatosRTVE incluyen solo las incapacidades de trabajadores contagiados, no de aquellas personas que han estado de baja laboral para cumplir con el aislamiento obligatorio por ser contacto estrecho de una persona positiva y no estar vacunadas.

Con la alta cobertura de inmunización alcanzada en España entre la población mayor de 16 años ese número es ahora es más pequeño, pero al inicio de la pandemia muchas de las IT no eran por haberse contagiado, sino por ser contacto estrecho y tener obligación de permanecer aislado en casa. En marzo de 2020, por ejemplo, hubo más de 151.000 trabajadores de baja por infección pero el número total de IT por COVID-19 (ya fuera por infección o cuarentena) ascendió a más de 250.000, según los datos que difundió a finales de diciembre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De aquella serie, el récord de bajas lo tenía enero de 2021 cuando más de 636.000 trabajadores estuvieron de incapacidad temporal.