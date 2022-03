La subida de la energía por la guerra de Ucrania da la puntilla al mundo rural: "Esto es insostenible"

La guerra de Ucrania ha supuesto un problema "sobrevenido" y añadido a las dificultades que el sector agrario ya arrastraba. Junto al problema estructural de la sequía, miles de agricultores y ganaderos ahora tienen que enfrentarse también a la subida de los precios de la energía y suministros, lo que les ha llevado a convocar protestas para defender unos precios justos para el mundo rural.

Ucrania y Rusia, considerados los graneros de Europa, generan el 19% de la cebada, el 14% del trigo y el 5% del maíz. Además, hasta ahora, España importaba más del 60% del aceite de girasol de Ucrania. Unas importaciones que ahora no serán posibles con el conflicto y que han obligado a muchos países a buscar alternativas para evitar el desabastecimiento.

En este escenario, los agricultores y ganaderos, que ya habían convocado movilizaciones en enero, se manifiestan en las calles pidiendo medidas de protección al Gobierno y a Europa. Entre ellas, garantizar que se cumpla con la Ley de Cadena Alimentaria, flexibilizar la Política Agraria Común (PAC), acabar con la especulación del resto de agentes dentro de la cadena de valor y compensar el aumento del precio de gasoil y los piensos tras el conflicto en Ucrania.

Además, su situación ha empeorado con la huelga de transportistas desde el lunes. En provincias como Lugo, algunos ganaderos han tenido que tirar la leche que almacenaban por no poder enviarla a los supermercados. En Navarra, los paros no han detenido la producción, pero sí han acelerado la subida de siete céntimos por litro de leche para los granjeros.

A pesar de la atmósfera inflacionista, la industria alimentaria descarta que por ahora haya desabastecimiento, pero recuerda que es necesario proteger a un sector "que dio la talla durante la pandemia". Por ello, piden al Gobierno un plan de choque para ayudar a las empresas a sobrellevar esta situación.

Esta demanda la comparte Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). " Pedimos al Gobierno que controle la especulación ", explica a RTVE.es, porque " hay almacenistas que están ganando mucho dinero " potenciando la volatilidad de los precios este año. Esto ha generado que el precio de un kilo de maíz , cebada y trigo se haya duplicado, y de ello solamente se han beneficiado estas empresas, no los agricultores, asegura Ramos.

Los materiales que rodean a la actividad agraria se están disparando: cereales , piensos, fertilizantes y plásticos . No obstante, los profesionales hacen hincapié en que su verdadero problema está en pagar los altos precios de la energía y el gasóleo, ahora insostenibles para poder mantener su producción.

Sin embargo, destaca que la raíz del problema está en la falta de información de las reservas disponibles en España y la posterior especulación sobre los precios de las materias primas. "Es evidente que en la guerra merma la cantidad de materiales, pero no sabemos si hay más o menos, hay bastante desinformación", de modo que "sería fundamental saber qué se tiene, esto quitaría incertidumbre a la situación", explica.

Así, explica que los consumidores deben saber que los precios de estos alimentos "probablemente van a subir". Si al ganadero le cuesta 40 céntimos producir un litro de leche, el cliente no puede comprarla en el supermercado a 50 o 60 céntimos, teniendo en cuenta los costes de transporte y distribución. Según explica, tendría que valer finalmente 80, 90 céntimos o un euro.

Por otro lado, critica la falta de responsabilidad de las empresas de distribución . Cuenta que "no deben jugar" con las ofertas de los bricks de leche y botellas de aceite como medidas de reclamo para atraer clientes porque esa táctica "banaliza los productos" y perjudica a agricultores y ganaderos.

Que no se les pague menos de lo que les cuesta producir

No hay riesgo de desabastecimiento, pero reclaman al Gobierno más implicación

Pero, a pesar de que los profesionales se "ahogan" en estos costes, siguen produciendo. Por ello, Padilla asegura que "a corto plazo no ve peligro de desabastecimiento", ya sea en alimentación animal o en la humana. No obstante, destaca la gran incertidumbre que supone la guerra y "no sabe lo que puede ocurrir a medio plazo", es decir, de cara a seis meses o un año.

Ramos, por su parte, también confirma que la mayoría de los pedidos pactados con Ucrania y Rusia están ya en España. Sin embargo, advierte que si no se toman medidas, la industria podría parar su producción, "dejar de sembrar", y este sería el peor de los escenarios.

En este tablero adverso, Padilla pide que se flexibilice la PAC para poder utilizar las tierras cultivables que tienen en barbecho, previa autorización por parte de Europa. En España, su extensión se traduce en tres millones de hectáreas que, según explica, "no son de regadío ni de la mejor calidad", pero supondrían una ayuda para impulsar el autoabastecimiento y reducir la dependencia del exterior.