La UE alcanza un acuerdo sobre su presupuesto y salva el mayor escollo para desbloquear el plan de recuperación

Los países de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado este martes a un acuerdo sobre su presupuesto para 2021-2027, que suponía el principal escollo para desbloquear el fondo de recuperación post COVID.

«Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo político sobre el presupuesto de la UE y el paquete de recuperación» ha declarado en Twitter un portavoz de la presidencia del Consejo, que este semestre ocupa Alemania, tras una nueva ronda de negociaciones entre ambas instituciones con mediación de la Comisión Europea.

La Unión Europea también ha anunciado el acuerdo y ha señalado que «se enviará a los estados miembros para su aprobación con el resto del MFP y el paquete de recuperación».

“It’s a deal! @EU2020DE and @Europarl_EN reach political agreement in talks aimed at securing the EP’s consent to the next 7-year #EUbudget.

➡️The deal will now be submitted to member states for endorsement with the rest of the MFF and recovery package.

��https://t.co/0YqKhi2kUK pic.twitter.com/4VKncNPhpz“

— EU Council Press (@EUCouncilPress) November 10, 2020