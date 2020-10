La UE, autorizada a sancionar a EE.UU. por las ayudas a Boeing

Al conocerse la decisión de la OMC, la Comisión Europea aseguró que prefiere negociar con Estados Unidos antes que imponer las sanciones aprobadas.

«La UE volverá a implicarse con EEUU de manera positiva y constructiva para decidir sobre los próximos pasos. Nuestra preferencia es un acuerdo negociado«, ha confirmado a través de Twitter el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.

“BOEING: The EU will immediately re-engage with the U.S. in a positive and constructive manner to decide on next steps. Our strong preference is for a negotiated settlement. Otherwise, we will be forced to defend our interests & respond in a proportionate way. #EUTrade @wto https://t.co/oQPjPmYm37“

