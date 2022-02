La UE busca convertirse en una potencia global en chips

La Comisión Europea ha presentado este martes una Ley Europea de Chips con la que aspira a movilizar unos 45.000 millones de euros para cuadruplicar la producción de semiconductores en la Unión Europea y hacer de esta una potencia global en un sector clave desde el punto de vista tecnológico y estratégico. El objetivo de la medida es que la Unión Europea sea capaz de cubrir el 20% de la demanda mundial de chips en 2030.

En concreto, Bruselas aboga por sumar 11.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas tanto de la UE como de países terceros para potenciar la investigación y desarrollo de la tecnología más avanzada en territorio comunitario, proyectos piloto para la creación de prototipos y reforzar el sector europeo.

También cuenta con cerca de 30.000 millones de euros procedentes de partidas ya previstas en el marco presupuestario de la UE hasta 2027 y el fondo de recuperación anticrisis. Además, la Comisión plantea la creación de un fondo específico dotado con 2.000 millones de euros para ayudar a las empresas emergentes del sector a asentarse y crecer.

«Con la Ley Europea de Chips combinamos la inversión, el marco regulador y las asociaciones estratégicas necesarias para hacer de Europa un líder en este mercado tan importante», ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración sin preguntas tras aprobar la propuesta.

“The #EUChipsAct is a plan to make Europe a leader in the chips market.

We have a very clear target: by 2030, 20% of the world’s microchips should be produced in Europe. https://t.co/hmYxyv5odd“

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 8, 2022