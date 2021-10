La UE emplaza a diciembre nuevas medidas sobre la luz

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han acordado este jueves, en el marco del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, aplazar a diciembre el debate sobre los elevados precios de la electricidad ante la divergencia de posiciones de los Estados miembros y donde España, como uno de los países más afectados, ha reclamado una respuesta urgente y más ambiciosa, pues considera que la actuación hasta ahora de la Comisión ha sido insuficiente.

Los Veintisiete han conseguido pactar un texto conjunto que contenta en cierta medida a los partidarios de medidas urgentes para hacer frente a la situación, como España, y los que sostienen que la situación es temporal y solo es necesario adoptar medidas directas de apoyo a hogares y empresas. Entre otras medidas, el documento invita a la Comisión Europea a «estudiar el funcionamiento de los mercados de gas y electricidad» y a evaluar «si ciertos comportamientos comerciales requieren más acciones de regulación», ambas reivindicaciones de la delegación española.

No obstante, esta primera jornada de la cumbre europea de octubre, que se ha prolongado unas nueve horas, ha estado marcada de principio a fin por el desafío legal de Polonia, un asunto que si bien no estaba en el orden del día, ha sido reclamado por varios países tras su negativa a dar prevalencia al derecho europeo sobre el nacional, quebrantando así uno de los pilares fundacionales de la Unión Europa. Al contrario que con la crisis energética, en este sentido no se ha adoptado ningún tipo de conclusión formal sobre este asunto, ya que previamente se acordó esperar a la decisión de la justicia europea y eso todavía no ha ocurrido.

La cumbre se retomará este viernes a las 10:00 horas para abordar, entre otros asuntos, la estrategia de vacunación ante la pandemia de coronavirus, la inmigración o la digitalización. Es, además, el último Consejo al que asistirá la canciller de Alemania, Angela Merkel, después de haberse sentado en más de un centenar de ellos.

Pocos avances en el precio de la luz La reunión ha comenzado a las 15:00 horas y los Estados miembros han pospuesto el debate sobre el primer punto del día, al no alcanzar un acuerdo tras más de cinco horas de diálogo: los altos precios de la energía, con el documento de la Comisión Europea sobre medidas a corto plazo como base de referencia. Bruselas, en concreto, pidió priorizar ayudas directas a hogares y empresas o recortes de tasas e impuestos que representan aproximadamente un tercio de la factura de la electricidad. Sin embargo, para España, la respuesta europea es insuficiente. Por este motivo, el presidente del Gobierno se ha mostrado «muy firme» ante los socios comunitarios, señalan fuentes del Consejo, recalcando la necesidad de actuar de manera muy urgente a corto plazo, que se especifiquen algunas medidas más concretas, que se tenga en cuenta a los países más afectados -como es el caso de España- y que el debate continúe y no acabe con esta cumbre. 24 horas – Pedro Sánchez pide ambición a Europa en la crisis energética – Escuchar ahora La delegación española cuenta en esta batalla con el apoyo de Francia o Grecia, que también han reclamado una respuesta conjunta firme, así como con República Checa, Rumanía o Polonia, que también han expresado su preocupación. En cambio, otros socios del bloque como Alemania, Países Bajos o los nórdicos defienden que el incremento de los precios energéticos tiene carácter temporal, por lo que no es necesario sobreactuar con medidas más allá de la normativa vigente, como ayudas directas a hogares y empresas más vulnerables o reducir impuestos de la factura.

Sánchez: “Nos gustaría ir más rápido” A su llegada al Consejo, el presidente del Gobierno ha valorado los pasos dados por Bruselas para intentar adoptar medidas conjuntas ante la escalada de los precios energéticos, pero ha lamentado que sea sin la urgencia que considera que requiere este asunto. «Nos gustaría ir más rápido, pero en Bruselas los pasos se dan a un ritmo menos intenso del que desearíamos», ha subrayado. Antes, Sánchez se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, precisamente para abordar esta cuestión. Un encuentro que ha calificado de «un buen primer paso», aunque España quiere ir más allá. Así, ha recalcado que su Ejecutivo seguirá avanzando en el debate y que, tras conocer a mediados de noviembre un informe que ha solicitado la Comisión, verá qué pasos dará esta institución y pedirá que se debata de nuevo en diciembre este problema en otra cumbre comunitaria. “Ya en Bruselas para un nuevo #EUCO. Encuentro previo con el @eucopresident y la presidenta de la @EU_Commission, @vonderleyen, para repasar los temas que abordaremos los líderes de la UE. Entre ellos, la respuesta al alza del precio de la energía y fortalecer la recuperación. pic.twitter.com/8xUYQQmBw4“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2021 Sánchez ha subrayado la necesidad de actuar en tres ejes: la formación del precio de la electricidad, «que ahora está siendo distorsionado por la evolución del precio del gas»; la compra conjunta, para elevar el «poder de negociación de los estados miembros»; y la vigilancia de «la evolución de la especulación» de los derechos de emisión. Y ha dicho que no cejará en el empeño de encontrar soluciones conjuntas, además de las adoptadas ya en el ámbito nacional. «Siempre aspiramos a una mayor ambición y a incorporar un sentido de urgencia a este debate porque esta situación puede minar la competitividad de la economía europea», ha advertido.

El pulso de Polonia al derecho comunitario Aunque no era un punto oficial de la cumbre, los líderes de la UE también han abordado el pulso de Polonia al derecho comunitario, cuestionando su primacía sobre la Carta Magna polaca. Fuentes del Consejo han señalado a RTVE que el debate ha sido «sereno» y que los Estados apoyan el diálogo, pero también la necesidad de usar los mecanismos existentes para garantizar que se cumpla la ley. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha explicado su postura y el húngaro, Viktor Orbán, ha salido en su defensa. Al entrar, Morawiecki ha dicho que Polonia es el mejor país de Europa y que sería ridículo ponerle sanciones. Entre el resto de líderes, todos reconocen la supremacía de la ley europea, pero tienen distintas formas de afrontar este problema. Y es que mientras la Comisión examina opciones legales, los países que conforman el Benelux han presionado para que Bruselas congele el desembolso de fondos europeos. Merkel, por su parte, ha destacado que entrar en una batalla legal no tiene sentido y ha apostado por una solución política. No obstante, no se han obtenido conclusiones formales del encuentro de este jueves sobre este asunto, ya que previamente se acordó esperar a la decisión de la justicia europea y eso todavía no ha ocurrido. El desafío legal de Polonia a la UE divide a los Estados miembros Precisamente Sánchez ha mantenido esta mañana una reunión con el primer ministro polaco. Según ha destacado, Polonia es «un gran país» de la UE que debe liderar junto con otros el proyecto de integración comunitaria, pero que ha de entender que la Unión Europea es «la guardiana de los tratados». Así, desde el respaldo a la Comisión, Sánchez ha dicho que trasladó a su homólogo la necesidad de encontrar una vía constructiva, de diálogo, que permita una solución ante una situación que reconoció «compleja y difícil».

Acuerdo para facilitar los viajes en Europa Donde sí habrá acuerdo es en materia de movilidad. Los jefes de Estado y de Gobierno darán previsiblemente este viernes el visto bueno a «facilitar la libre circulación y viajes dentro y fuera de la UE» ante la buena evolución de las campañas de vacunación y la situación sanitaria. «Habida cuenta de la evolución de la situación epidemiológica, el Consejo Europeo llama a una mayor coordinación para facilitar la libre circulación y viajes dentro de la UE», señala el texto de conclusiones. También se debatirá sobre digitalización; sobre inmigración; y sobre la COP26, la cumbre mundial del clima, que comenzará la semana que viene en Glasgow.