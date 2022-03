La UE expulsa a siete bancos rusos del sistema SWIFT

La Unión Europea (UE) ha publicado este miércoles la norma que expulsa a siete bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT, como consecuencia de la invasión de Ucrania. Sin embargo, la lista no incluye ni a Sberbank, la mayor entidad del país, ni a Gazprombank.

La decisión de mantener estos dos bancos se ha tomado para no dificultar las operaciones de compra de gas y petróleo por parte de los países europeos. Según explican fuentes comunitarias, estas dos entidades procesan la gran mayoría de los pagos energéticos con la UE, por lo que su inclusión habría perjudicado a los Estados miembros y a las compañías europeas.

"Nos hubiera gustado desconectar transacciones específicas, pero SWIFT no funciona así. No se pueden discriminar los distintos tipos de transacciones, por lo que tuvimos que dejarlos fuera de la lista", han justificado las mismas fuentes.

Finalmente, serán expulsadas Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) y VTB, esta última la segunda mayor del sistema financiero ruso, según consta en el Diario Oficial de la UE.

Las transacciones serán más lentas y caras

En este contexto, fuentes comunitarias han pedido "realistas" porque "estar desconectado de SWIFT no significa que no puedan hacer pagos" porque siempre podrán buscar "métodos alternativos", como utilizar el correo electrónico o el fax. No obstante, las transacciones serán mucho más lentas y caras.

“Es un problema no estar en SWIFT“

"La gente quiere estar en SWIFT, es un problema no estar en SWIFT", han reivindicado, para después apuntar que para transacciones millonarias puede ser rentable asumir el coste adicional o esperar más tiempo para realizar las operaciones, pero los costes para pagos más pequeños se volverán "prohibitivos".

En cualquier caso, desde Bruselas ha enfatizado se trata de una primera lista que estará bajo constante "revisión" y que está sujeta a posibles ampliaciones en función de cómo evoluciona el conflicto en Ucrania.