La violencia económica, una forma más de violencia machista

Elena -nombre ficticio-, sufre violencia económica por parte de su exmarido, que no paga la pensión de alimentos de sus hijos. "Esto me hace sentir como cuando vivía con él, enjaulada, y él sigue ejerciendo sobre mí violencia económica y psicológica..., y yo sigo encerrada en mi casa y sin saber cómo voy a salir de aquí", explica a RNE.

Su exmarido también dejó de pagar su parte de la hipoteca y desde hace siete años ella ha tenido que asumir todos los gastos. Su situación es, reconoce, como una "encrucijada", aunque advierte que a sus hijos nunca les va a faltar un plato de comida. "Antes de quedarse ellos sin comer me quedo yo", sentencia.

El de Elena es uno de tantos relatos de violencia económica que nos han llegado a la redacción al hacer este reportaje. Es, probablemente, la vez que más mujeres nos han pedido altavoz para que se conozca su realidad.

Cuatro violencias contra las mujeres

La violencia económica, apunta Avilés, es una de las cuatro violencias ocultas que sufren las mujeres -la económica, la psicológica, la sexual y la institucional- y que apunta a que deben reconocerse porque solo así se puede comprender la complejidad de la violencia de género. "No podemos despiezar la violencia de género porque estamos ante una realidad en la que se entrecruzan todos estos tipos de violencia", aclara.

María -nombre ficticio- sufrió también violencia sexual de su expareja y padre de su hija. Es, reconoce, quizá lo más duro de todo lo vivido. Más incluso, asegura, que los golpes. "Nos íbamos de comida romántica, yo me arreglaba y me ponía guapa y cuando volvíamos a casa esa comida la pagaba. Me echaba en cara que me había invitado, se ponía agresivo y me obligaba a hacer cosas que no me gustaban. Era un infierno que me fue degradando como persona. Me hacía que me vistiera como una prostituta y me humillaba..., y yo acababa pidiéndole perdón para evitar que se pusiera agresivo", nos cuenta desde Andalucía.

“La violencia económica es una de las cuatro violencias ocultas que sufren las mujeres“

La forma más habitual de violencia económica es el impago de pensiones, pero no es la única manifestación, ya que muchas veces se ejerce durante la relación. A Claudia -nombre ficticio- su exmarido no le dejó estudiar lo que quiso porque le pidió que eligiera entre la universidad o su amor; a Marga -nombre ficticio- le obligaba a ingresarle su subsidio cuando él ganaba 4.000 euros; a Rocío -nombre ficticio- su exmarido no le dejaba trabajar.

Son algunas de las manifestaciones en las que aparece esta violencia que, apunta Avilés, es también una forma de violencia vicaria y así lo ha reconocido la Unión Europea en una resolución reciente. En ella hace referencia a esta forma de control económico con el que se priva intencionadamente a los hijos para generar sufrimiento psicológico en las madres.