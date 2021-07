Las CC.AA. recibirán 112.213 millones de anticipos, cifra récord

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este martes, Hacienda ha anunciado que las comunidades del sistema de financiación autonómica recibirán 112.213 millones de euros como entregas a cuenta, un 6,3 % más que en 2020. Se trata de la mayor cifra de la serie histórica, según han informado fuentes presentes a RTVE.

Además el Gobierno hará una transferencia adicional el próximo año por importe de unos 3.900 millones de euros para compensar los fondos de más que recibieron a cuenta en 2020 y que tienen que devolver en aplicación de la normativa vigente.

Se trata de una decisión «inédita» con la que el Ejecutivo habrá «blindado completamente» la financiación autonómica contra los efectos de la crisis por el coronavirus. Al estallar la pandemia, Moncloa decidió proteger las cuentas de las CC.AA. y calculó las entregas a cuenta sin tener en cuenta el impacto de la recesión sobre los ingresos públicos, lo que implicó que recibieran más dinero del que les correspondía legalmente.

El Gobierno también ha comunicado a las CC.AA. el reparto de los 13.486 millones de euros adicionales del Fondo Covid-19 que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. El dinero se distribuirá por el criterio de población ajustada, la opción que han eligido la mayoría de las comunidades autónomas.

Murcia ha pedido que se reserve una dotación de 4.200 millones del fondo Covid 2021 para las comunidades peor financiadas. En cuanto a los criterios de reparto de los 9.286 millones restantes, defiende que esa distribución se haga según la población. La región de Murcia se queja de ser la peor financiada, con 2.509 euros por habitante frente a los 2.716 euros de la media nacional o los 3.412 de Cantabria, la mejor financiada.

«Gran parte de las comunidades han vuelto a reclamar las dificultades que tienen y cómo les afecta el modelo de financiación autonómica, y alguna había propuesto que una parte se reservase para compensar porque tienen una financiación por habitante por debajo de la media», ha explicado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en una rueda de prensa.

Sin embargo, aunque por su parte ha dicho que no había problemas en debatir esta medida, han sido el resto de comunidades las que «no han recibido bien» la propuesta y «no han visto conveniente efectuar la votación sobre este tema». Montero ha asegurado haber insistido en que «importante» llegar a un consenso en las cuestiones básicas: «Sabiendo que cada uno mira por su parte no es posible y he apelado a la responsabilidad política».

La ministra también ha adelantado a las comunidades autónomas que el próximo lunes, 2 de agosto, se celebrará la Conferencia Sectorial sobre los fondos europeos. Montero ha explicado que esta reunión es «más técnica que política» y no va a sustituir a la Conferencia de Presidentes, que también abordará el tema este viernes.

3.000 millones para compensar el cambio del IVA Montero ha anunciado la aprobación de 3.000 millones de euros en 2022 para solventar el perjuicio económico que supuso para las CC.AA. el cambio normativo del Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 de la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido y que acarreó recibir menos recursos en 2019. En concreto, con la aprobación del Suministro Inmediato de Información (SII IVA) el pago de diciembre no se realizó hasta enero del año siguiente, lo que derivó en que 2017 solo contara con once meses de recaudación en lugar de doce. Esta merma no afectó al IVA que corresponde al Estado (porque la contabilidad nacional cuenta cuando se produce la obligación, no cuando se recibe el dinero), pero sí a las CC.AA. (que lo hacen en caja y computan cuando el pago es efectivo). Las autonomías no sufrieron el efecto en 2017, porque ya habían cobrado sus entregas a cuenta completas, sino en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017 y, como habían recibido a cuenta una cantidad mayor de la efectivamente recaudada, esto les perjudicó en términos de déficit. El Gobierno socialista intentó resolverlo con un nuevo cambio del IVA en los Presupuestos de 2019, pero dado que estos nunca fueron aprobados y se convocaron elecciones, las comunidades acabaron perdiendo los ingresos. Ahora Hacienda va a abonar la diferencia, después de que el Tribunal Supremo diera la razón a Galicia y Castilla y León en sus reclamaciones de las cantidades pendientes.

Déficit del 0,6 % Por otra parte, la titular de Hacienda ha comunicado la tasa de referencia de déficit para las comunidades autónomas para el próximo año, fijada por el Gobierno en el 0,6 % del PIB. A pesar de que no hay objetivos vinculantes, eso «no implica que no exista una responsabilidad» y una apuesta por la consolidación fiscal y presupuestaria, según indicó al presentar el techo de gasto para el próximo ejercicio. Asimismo, Montero ha pedido a las comunidades que, en la medida de lo posible, realicen una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo, aunque estén suspendidas las reglas fiscales, para una vez superada la crisis ir reduciendo el nivel de déficit. El Gobierno asegura que, a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria, que seguirá siendo expansiva el próximo año, se reorientará hacia posiciones fiscales «más prudentes» que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Por ello, para 2022 contempla «uno de los mayores descensos del déficit público», desde el 8,4% en 2021 al 5% en 2022. Algunos gobiernos regionales han defendido que la suspensión del cumplimiento de las reglas fiscales se mantenga hasta el año 2023, «tal y como recomendó la Unión Europea». En este encuentro telemático, se han dado cita todos los consejeros autonómicos y ha supuesto la vuelta de la Generalitat de Cataluña a este órgano multilateral, tras las ausencias de los últimos cuatro años. Ha asistido su consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, de Junts.