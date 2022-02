Las deficiencias del servicio de empleo público español

Marcel Jansen, profesor de la Univesidad Autónoma de Madrid e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha explicado la política de empleo en Dinamarca. «Allí muy fácil despedir, pero desde el momento en el que se queda en paro tiene un acompañamiento por parte de los servicios de empleo.» Nada que ver con el servicio español, que se sitúa a la cola europea. «Es el que menos interviene. Los demandantes de empleo no consideran al servicio público como una ayuda. Es una agencia de prestaciones.» Ha dicho que en España el gasto se va a subvencionar el empleo, pero poco a ayudar a los demandantes. » Sobre todo a las personas con serias carencias, con alta posibilidad de no encontrar el empleo. En el sistema danés se detecta si hay muchas posibilidades de no encontrar empleo, se actúa desde el principio. En España se espera a los dos años que se acaba la prestación para empezar a actuar.»

Explica que hace falta una remodelación profunda del sistema. «Los orientadores tienen que ser capaces de diseñar itinerarios de inserción, combinando formación, prácticas… Además la ayuda está en distintos niveles. Los estados dan la prestación, y las autonomías en políticas activas. Hay que unirlo», ha dicho.