Las erupciones volcánicas, un riesgo extraordinario para las aseguradoras

Desde este domingo, la lava avanza en La Palma engullendo todo lo que encuentra a su paso: carreteras, coches, campos de cultivos, granjas y hogares. «Esto para los periodistas o para el mundo puede ser un espectáculo, porque lo es, pero para las personas que podemos perder nuestras viviendas es una desgracia«, contaba entonces en TVE Isabel Fuentes, una de las afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja, que ha dejado ya al menos 5.500 desalojados.

Ante esta situación, los afectados se enfrentan al dilema de las pérdidas materiales y a las dudas sobre qué cubren las pólizas de seguros y cómo pueden solicitarse las indemnizaciones.

¿Quién cubre los daños?

Para las aseguradoras, las erupciones volcánicas son legalmente fenómenos naturales muy poco frecuentes y están catalogadas como riesgo extraordinario, al igual que ocurre con las inundaciones, los terremotos o las tempestades ciclónicas. En esta categoría también se incluyen otros sucesos como actos terroristas o los desórdenes públicos.

Este tipo de pérdidas extraordinarias no lo gestiona las compañías de seguros, sino el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), una entidad pública empresarial financiada por los recargos que se añaden a las primas de seguro privadas. Es decir, no se trata de fondos públicos sino de las aportaciones de los propios asegurados canalizadas por sus compañías.

Además, la falta de precedentes con respecto a otro tipo de desastres naturales – es la primera erupción de este alcance de los últimos 50 años en España- no genera dudas de si debe ser tipificado como extraordinario o no. Joaquín Ruiz Echauri, socio de Pérez-Llorca y Profesor de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), ha explicado a RTVE.es que la erupción volcánica es uno de los riesgos extraordinarios «que menos debate puede generar: sucede o no sucede, afecta o no afecta».

«En una tempestad ciclónica, como algunas que se han sufrido en Canarias, puede haber más margen de interpretación sobre si es o no es un siniestro consorciable, pero no en el caso que nos ocupa», añade.