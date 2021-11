Los ganaderos culpan a la industria del bajo precio de la leche

Charo Arreondo tiene una granja familiar en el Valle de Soba, en Cantabria. Sus 160 vacas comen lo mismo que hace unos meses, sus tractores recorren los mismos kilómetros y sus máquinas no han reducido la actividad. La diferencia es que los precios del pienso, del gasoil y de la luz se han disparado. “Estamos pagando unos 2.300 euros más al mes. Si antes no cubríamos el coste de producción, ahora muchísimo menos. Si esto no cambia, nos vamos a ver abocados al cierre”, lamenta.

Su situación es la que sufren ahora mismo miles de ganaderos en España a los que producir un litro de leche les cuesta ya en torno a 40 céntimos, mientras que a ellos les siguen pagando unos 33. “Cada litro de leche que sale de la explotación tiene unas pérdidas de entre 7 y 8 céntimos. Es inviable. Nos vamos a quedar sin ganaderos de leche en este país”, asegura Miguel Padilla, secretario general de COAG.

Los márgenes de beneficio de la industria Tienen la sensación de que, en plena tormenta perfecta, la industria láctea, en lugar de rescatarles, les está dejando solos. “Los precios en origen se están manteniendo de forma artificial porque estamos sujetos a un sistema de contratos que la industria se niega a cambiar. Estamos secuestrados por unos contratos que nos aplican de forma unilateral”, lamenta Román Santalla, secretario de ganadería de UPA. Los ganaderos creen que el problema es que los eslabones de la cadena que están más arriba, los que tienen más poder, no están dispuestos a renunciar a sus márgenes de beneficio, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países. “Aquí, no están aplicando las subidas que sí están haciendo las industrias de Francia, Alemania o Italia”, subraya Lorenzo Rivera, de COAG Zamora. “Lo que planteamos es que la leche tenga un precio normal en el mercado. Si vale menos de 70 céntimos, es imposible retribuir bien a los productores”, dice Román Santalla.

Miles de explotaciones ganaderas en peligro Por eso, reclaman al Gobierno que refuerce los controles para que se cumpla la ley de cadena alimentaria que prohíbe vender por debajo de los costes de producción. Si no, creen que todo el sector se irá a la ruina. “Para producir un litro de leche hay que trabajar los 365 días del año. Nuestros hijos están aburridos de trabajar mañana, tarde y noche, y luego ven que el resultado económico es nulo. Para sobrevivir hay que hacer ingeniería financiera, vender vacas antes de tiempo para llegar a fin de mes”, recalca el secretario de ganadería de UPA. El año pasado se cerraron más de 1.000 explotaciones, según las organizaciones agrarias, y desde 2015 han echado el cierre cerca de 6.000. Para frenar la sangría, han decidido volver a sacar los tractores a la calle. Este martes han empezado las movilizaciones en Zamora. “Llevo toda mi vida en el sector, siempre ha habido rachas malas y peores, pero ahora mismo estamos en un momento muy crítico y muy malo”, nos contaba uno de los manifestantes. Las protestas se repetirán en Granada, Lugo y Cantabria.

La amenaza del cambio climático y la reducción de emisiones Por si fuera poco, el sector vislumbra otro desafío en el horizonte. La agricultura y la ganadería son dos de los sectores más amenazados por el impacto del cambio climático en el campo. Pero, al mismo, tiempo, las recetas para combatirlo pueden multiplicar sus costes. “Queremos ser los primeros en cumplir lo que se acuerde, pero los dirigentes europeos no pueden engañar a la gente. Si queremos reducir las emisiones, los alimentos no pueden seguir costando lo mismo que hace 30 o 40 años. A nosotros nos va a costar un ojo de la cara cumplir, así que eso tendrá que repercutirse de alguna manera”, recalca Román Santalla.