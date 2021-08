Los hogares abren el grifo del consumo con el ahorro en máximos históricos

Los hogares han abierto el grifo del gasto pero mantienen embalsada una cantidad de ahorro jamás vista. De cómo evolucionen uno y otro, dependerá que haya un ‘boom’ del consumo que propulse la recuperación de la economía española a falta de que lleguen los fondos europeos.

Los hogares españoles no habían ahorrado tanto en tan poco tiempo desde el verano de 2009 con los primeros coletazos de la crisis financiera. A finales de junio, tenían 941.166 millones de euros depositados en el banco, niveles récord. Supone 89.227 millones de euros más que antes de la pandemia, un incremento del 10,5% entre marzo del año pasado y junio de 2021, según los datos del Banco de España.

Ese aumento inusitado del ahorro responde, en parte, a la precaución de los ciudadanos ante lo que pudiese venir y la incertidumbre durante la pandemia, pero sobre todo porque a la inmensa mayoría no les ha quedado otra que reducir el gasto debido a las restricciones. En un reciente estudio sobre el conjunto de la zona euro, el Banco Central Europeo (BCE) señala que el 90% del ahorro durante el pasado año fue de carácter forzoso y el 10% restante precautorio.

Hacia una recuperación desigual

La exuberancia de los datos de gasto y ahorro, en cambio, no están exentos de matices. «Es probable que la recuperación del consumo sea temporal, precisamente, porque no todo el mundo ha podido acumular ese ahorro«, remarca Miguel Cardoso, del BBVA Research. Ese ahorro, argumenta, «se ha concentrado en rentas medias y altas que no han perdido su trabajo, no han visto reducido su salario ni las horas de trabajo» durante la pandemia.

Es el caso, por ejemplo, de la familia turolense de María Borso. Ella es abogada y su marido funcionario. Tras meses ahorrando, se lanzan ahora a por unas vacaciones (en tiempos de coronavirus) algo mejores de lo que habrían esperado.