Los letrados del Congreso avalan la actuación de Batet en la votación de la reforma laboral

Los letrados del Congreso han dado por «válido» e «irrevocable» el voto telemático del diputado del PP Alberto Casero, que apoyó por error la reforma laboral, al considerar que no hubo fallo informático, como defendían los ‘populares’. Avalan, por tanto, la actuación de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de no convocar la Mesa y añaden que no había lugar para que Casero volviera a votar, según el informe al que ha tenido acceso RTVE.

«El voto válidamente emitido, sea presencial o telemáticamente, es irrevocable, de lo que se deriva necesariamente que las votaciones, salvo error técnico (Sentencia del Tribunal Constitucional 361/2006, de 18 de diciembre), y en los casos expresamente previstos en el Reglamento (artículos 37 y 88), no se repiten, siendo numerosos los precedentes que avalan esta afirmación», indican los letrados en su documento remitido este viernes a la Mesa del Congreso.

Además, los letrados descartan que haya habido un error informático y consideran que el error fue humano, por lo que no ven justificado anular el voto de Casero, que salvó la convalidación de la reforma laboral.

«El voto del señor Casero fue válidamente emitido y produce plenos efectos. Tal y como ha quedado acreditado, no se produjo un fallo en el sistema de votación, debiendo imputarse a un error material del diputado que el voto emitido no coincidiera con la voluntad que se quería manifestar», indican en su documento.

Avalan la actuación de Batet Por otra parte, avalan la actuación de Batet, que no convocó la Mesa del Congreso, tal y como pedía el PP y por lo que la habían acusado de prevaricar. Al respecto, aseguran que no se daban las circunstancias necesarias para reunir a la Mesa debido a numerosos precedentes de otros casos de votos telemáticos erróneos. Sobre la comprobación vía telefónica del voto telemático, que no se hizo, según había denunciado el PP, los letrados dicen que no se debía hacer esa llamada al diputado porque recuerdan que esa medida ya no estaba vigente desde que se inició la pandemia y se generalizó el voto desde casa. Su conclusión es que el sistema funcionó el día de la votación de la reforma laboral, que nadie se quejó de fallo informático y que, por tanto, el voto de Casero, aunque se equivocara en la convalidación del decreto ley y en otras dos votaciones, no se puede repetir y el resultado es definitivo. De hecho, él no llegó a pedir su revocación. Y es que según el informe, el voto telemático «no se puede situar en una posición de ventaja» ni frente a los diputados que votan por el procedimiento ordinario, ni frente al resto de votantes telemáticos. Los letrados se han pronunciado así ante los escritos que había presentado el Grupo Parlamentario del PP que aludían a la «anomalía» que había surgido en el voto de su diputado Alberto Casero.

Los informáticos descartan un error informático Por otro lado, también se ha dado a conocer el informe de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que sostiene que «no se observa ningún error informático ni incidencia alguna durante el proceso de votación». Además, confirma que según los registros, el diputado Casero comprobó sus votos hasta cinco veces entre las 17:50 y las 17:55 horas.