Los transportistas convocantes anuncian que mantienen el paro

La Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera, convocante del paro de transportistas, ha anunciado su intención de seguir con las movilizaciones, tras reunirse durante la tarde de este viernes con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez y no haber llegado a ningún acuerdo.

"No tenemos dinero para salir a trabajar. El precio del lunes no va a dar para cubrir los costes, si eso no se corrige, aunque sea de manera provisional, no podemos desconvocar este paro", ha dicho a la salida de la reunión el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández.

"Lamentablemente, seguimos con el paro", ha dicho a la prensa Hernández, presidente de la plataforma convocante del paro e integrada en su mayoría por transportistas autónomos y pymes, que se había comprometido a suspender el paro si el Gobierno garantizaba que se adoptarían medidas para que los profesionales pueden cubrir lo que les cuesta trabajar.

"Nos cuesta dinero salir a trabajar" Según Hernández, la ministra le ha comunicado que las ayudas que demandan las articularán a través de un "borrador de ley" en los próximos meses y que hasta entonces no puede aprobar medidas transitorias para garantizar el cobro por encima de costes, lo que ha llevado a los transportistas a mantener el paro. "No tenemos más remedio que seguir en la situación que estábamos. Esta situación es muy grave, nos cuesta dinero salir a trabajar, no podemos poner más dinero porque no lo tenemos y aunque ellos se comprometan a poner en marcha una ley para poder regular esa contracción y no nos aboque a esa ruina absoluta, se necesitan medidas provisionales y transitorias", ha declarado Hernández. "Si no tenemos esa garantía y este ministerio o el Gobierno en general no nos brinda esa posibilidad, no podemos desconvocar este paro y seguiremos con el paro indefinido [...]Los camiones vuelven a salir a la calle de manera pacífica", ha añadido.

Hernández pide medidas "a la altura de las circunstancias" Previamente, el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, en el que no está la plataforma convocante del paro indefinido, habían alcanzado un acuerdo que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio. Las movilizaciones que comenzaron el pasado 14 de marzo han provocado problemas en la cadena de suministro y ha contado con un gran apoyo en casi todos los puntos del país. Gobierno y transportistas acuerdan una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible Según ha contado Hernández a la prensa, durante la reunión la ministra ha tenido un "trato muy amable", pero que eso no soluciona la situación. Además, ha valorado que las ayudas anunciadas este jueves por el Gobierno y la patronal mayoritaria "siempre son bienvenidas", pero "no es una medida para paliar la situación que el sector sufre", ha recalcado. "Es una medida que solo va a ser unos meses y son cantidades que ni siquiera cubren el 50% de las pérdidas que tenemos mensualmente. Necesitamos medidas a la altura de las circunstancias", ha manifestado Hernández.