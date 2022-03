Los transportistas convocantes del paro creen que el acuerdo es una "migaja"

La plataforma de transportistas de mercancías, convocante del paro indefinido del sector que ha provocado problemas de suministros, se ha manifestado este viernes en Madrid para que al Gobierno "visualice a las miles de familias" que representa el colectivo, al considerar que el acuerdo alcanzado entre el Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC), en el que no están los convocantes de las protestas, y el Ejecutivo con ayudas por más de 1.000 millones de euros y la rebaja en 20 céntimos del precio de los combustibles, es "una migaja".

Pocos minutos después de comenzar la manifestación, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado que se reuniría esta tarde con la plataforma que ha convocado las protestas, después de que su presidente, Manuel Hernández, insistiera en que si la administración no les recibe no levantarán las movilizaciones.

A pesar de ello, Gobierno y Plataforma no han podido llegar a un acuerdo durante la reunión ya que el Gobierno no va a aplicar "medidas transitorias" mientras se tramita un "borrador de Ley" que garantice a los transportistas no trabajar por debajo de costes.

Al inicio de la protesta, en la plaza de San Juan de la Cruz, Hernández ha exigido que la ministra les pida "perdón" por "criminalizar" al sector, en referencia a las declaraciones en las que habló de "grupos de ultras", situación que le ha vuelto a recordar durante la reunión, que se ha desarrollado en un tono "muy amable" por parte de la ministra, según ha señalado Hernández.

La movilización convocada ante el Ministerio de Transportes constrasta con el acuerdo alcanzado la pasada madrugada, tras más de doce horas de reunión, un consenso que según el presidente del CNTC, Carmelo González Sayas, se alcanzó "por unanimidad".

Miles de transportistas se manifiestan ante el Ministerio La manifestación a pie, se ha desplazado desde la plaza San Juan de la Cruz hasta la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el Paseo de la Castellana, a escasos metros de distancia, tras casi dos semanas de paro ininterrumpido y marchas lentas de camiones por toda la geografía española. Tras conocer que sus representantes se reunirán finalmente con el Gobierno, los manifestantes han coreado entre otras consignas: "Mañana a trabajar". La protesta, que ha provocado cortes de tráfico, ha reunido a cerca de 10.000 personas, según han apuntado a Efe fuentes policiales, aunque representantes de la Plataforma han elevado esta cifra hasta las 15.000-20.000."Sí se puede", han coreado los manifestantes durante varios tramos del recorrido desde que la movilización arrancara, a las 10 de la mañana. Gobierno y transportistas acuerdan una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible Con banderas de España y de distintas regiones del país, con bocinas, silbatos y petardos, cientos de personas se congregaban ya al inicio de la movilización con chalecos amarillos en el punto de partida y con pancartas pidiendo la dimisión de la ministra de Transportes. En el momento en que ha aparecido Manuel Hernández todos los manifestantes han comenzado a hacer sonar sus bocinas y a seguirle al cántico de "presidente, presidente". Una gran cantidad de gente se ha agolpado a su alrededor, produciendo embotellamientos. Alrededor de la concentración, según recoge Europa Press, se encontraban numerosos agentes de la Policía Nacional y varios de sus vehículos. Entre las banderas también se podía ver la de Solidaridad, el sindicato de VOX.

Raquel Sánchez: "Ya no hay motivos para estas movilizaciones" La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, entrevistada en TVE, ha asegurado tras anunciar que se va a reunir esta tarde con los convocantes de las movilizaciones, que "ya no hay motivos para estas movilizaciones", porque se ha alcanzado un acuerdo "histórico" que el Gobierno cumplirá. "Ponemos encima de la mesa soluciones para que desarrollen su trabajo en unas condiciones dignas y favorables", ha dicho la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. La ministra de Industria y Transporte, Reyes Maroto, ha pedido a la plataforma convocante de las movilizaciones que "trabaje por el interés general y lea el acuerdo, que es bueno" porque estamos, ha dicho según Efe, "en un momento difícil" en el que "hay que estar a la altura" tras unos acuerdos con el CNT y que han sido valorados por la patronal de los autónomos (ATA) mediante la reversión de unos paros. Por su parte, la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado esta madrugada entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transportes por Carretera, aunque ha precisado, en una entrevista en La Hora de La 1, que entiende "el malestar del sector". Granados (PSOE) califica de "histórico" el acuerdo entre Gobierno y transportistas: "Entendemos el malestar"

Las organizaciones de la cadena de consumo llaman a la desconvocatoria Las organizaciones que componen la cadena de gran consumo han hecho este viernes un llamamiento a la desconvocatoria del paro de transportes, tras el anuncio del acuerdo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Las patronales de la industria (Aecoc y FIAB), la distribución (Anged, Asedas y Aces) y Hostelería de España han señalado en un nuevo comunicado conjunto "que ya no hay ningún argumento que justifique continuar con el paro del transporte". La Confederación Española de Comercio (CEC) ha manifestado su preocupación ante la posible continuidad del paro de los transportistas, aunque ha calificado como positivo el acuerdo entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transportes por Carretera. En un comunicado, la patronal del comercio pide "responsabilidad" a las partes "para poner fin a una situación que está ocasionando importantes daños", no solo al comercio, "también a la industria y el sector agroalimentario". De momento, la manifestación de transportistas de viajeros programada para este domingo por al aumento del precio de los combustibles ha sido desconvocada por sus organizadores tras el acuerdo suscrito con el Gobierno, según han anunciado a Efe fuentes del Comité Nacional de Transportes por Carretera, que han confirmado que no habrá finalmente manifestación en Madrid de taxistas y conductores de vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de transporte no regular.