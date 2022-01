Los viajeros demandan un turismo accesible más amable y seguro

Miguel tiene 43 años y, como gran parte de la población española, optó por reservar una casa rural el pasado verano de 2021. Sin embargo, le costó encontrar hoteles habilitados para él y con plataforma salvaescaleras para poder subir con silla de ruedas. Al llegar, había pocas excursiones por caminos naturales que pudiera transitar y tuvo que reservar un vehículo especial para ir a pueblos cercanos porque el autobús de la zona no estaba adaptado para personas con movilidad reducida.

Como Miguel, en España hay casi 4 millones de hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad, física o psíquica, que se enfrentan a numerosas dificultades para poder disfrutar del turismo de forma totalmente accesible.

Este problema de desconocimiento no ha sido producto del coronavirus y Font destaca que “lleva afectándonos del mismo modo que en 2019, 2018 y años anteriores”. «El problema se centra mucho en el alojamiento y el transporte ” y asegura que los visitantes se encuentran con habitaciones que no están adaptadas, con mobiliario que impide su movilidad y, en algunos casos, no pueden realizar tareas tan básicas como el aseo personal o acostarse en la cama.

El turismo accesible es una de las tareas pendientes del sector para fomentar una verdadera inclusión social. Cabe destacar que hay discapacidades físicas, intelectuales, visuales y auditivas, aunque el INE apunta que la más común es la discapacidad móvil. Para estas personas, las barreras en el turismo aparecen pronto, en la planificación del viaje. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (Famma) asegura a RTVE.es que muchas empresas “ no tienen conocimiento de qué implica la accesibilidad ”. No existe una información precisa sobre la ubicación de los hoteles mejor adaptados, afirma, y eso convierte la búsqueda en una odisea.

Tecnología y fondos Next Generation, las claves del turismo accesible del futuro

Para materializar un turismo accesible es necesario repensar el papel del entorno digital. Francisco José Sardón, presidente de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) reconoce que la tecnología no siempre ha sido una aliada y en ocasiones “ha constituido una barrera más” porque las propias plataformas y dispositivos digitales no eran accesibles. Hay carencias en las páginas web como no poder acceder a audioguías, aumentar el tamaño del texto o rellenar formularios con comandos específicos de teclado y ratón. De esta forma, las personas con discapacidad visual o motora no pueden acceder a una información esencial para viajar. Sin embargo, Sardón indica a RTVE.es que esta tendencia puede corregirse porque ahora “tenemos la oportunidad y los recursos para hacer que los sistemas digitales sean 100% accesibles”.

Las restricciones de movilidad impuestas desde el inicio de la pandemia han limitado aún más a las personas con discapacidad. Sardón, sin embargo, se muestra optimista y asegura que “la pandemia puede ser una experiencia para mejorar”. Pone el foco en los fondos Next Generation de la Unión Europea: “Con ellos podemos mejorar nuestra competitividad turística y pedimos que se utilicen para mejorar la digitalización y la accesibilidad en internet”. Así, asegura que los fondos de recuperación será fundamentales para cumplir, además, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que buscan reducir las desigualdades y potenciar políticas para la inclusión de todas las personas de cara a 2030.