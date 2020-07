Maroto espera que «no sea necesario» cerrar la frontera con Francia ante la «mejora» de los rebrotes

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante su intervención en un Desayuno Informativo Europa Press celebrado en Espacio Villanueva, Madrid (España), a 22 de julio de 2020. – Marta Fernández Jara – Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) –

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, espera que «no sea necesario» cerrar la frontera con Francia ante los rebrotes de coronavirus en Cataluña y ha destacado que los datos de contagios llevan «tres días mejorando».

«Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas más afectadas por los rebrotes lo están haciendo bien», ha remarcado la ministra durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Maroto ha insistido en que es «el momento de generar confianza» y que el hecho de que haya rebrotes no significa que no se pueda viajar. No obstante, ha asumido que este año no va haber un volumen de turistas similar al año pasado, aunque espera que se suficiente para que sostenga al sector y pueda ser relanzado en 2021.

En este sentido, la ministra ha remarcado que se trabaja en el entorno europeo en la apertura de fronteras para que se acometa «de manera gradual y ha destacado que «por primera vez» se ha puesto en la agenda europea el turismo como foco prioritario de las ayudas ante el impacto de la Covid-19.

