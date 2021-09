Miles de personas piden en Barcelona la paralización indefinida de la ampliación de El Prat

Miles de personas han participado en la manifestación contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat convocada por entidades ecologistas, que reclaman la paralización indefinida del proyecto, que de momento permanece aparcado, y la transformación del modelo social, económico y ambiental.

En paralelo, centenares de personas han salido a la calle en Madrid y Mallorca contra las ampliaciones de los aeropuertos de Barajas y Son Sant Joant y en defensa del medio ambiente.

La inversión millonaria para ampliar el aeropuerto de la Ciudad Condal ha quedado suspendida por diferencias entre el Gobierno central y el de la Generalitat. La ampliación de la tercera pista de El Prat para acoger un «hub intercontinental» de vuelos, despertó las críticas de entidades sociales y grupos ecologistas por su contribución a un aumento de las emisiones y por el impacto que tendría en una zona natural protegida cercana al aeródromo, el entorno de La Ricarda.

La convocatoria también cuenta con el apoyo de partidos como ERC, En Comú Podem o la CUP, aunque no ha acudido ningún conseller republicano ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Bajo el lema «Ampliaciones No. Menos aviones y más vida», la manifestación de este domingo ha sido secundada por cientos de entidades y colectivos de toda Cataluña y ha llenado la calle Tarragona de Barcelona entre la plaza Països Catalans y la Plaza España.

Inversión de 1.600 millones en la ampliación de Barajas

En Madrid, varios centenares de personas se han concentrado este domingo frente al Congreso de los Diputados para protestar contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barajas, en el que el Gobierno prevé invertir 1.600 millones de euros.

La manifestación ha sido convocada por más de un centenar de organizaciones vecinales y ecologistas y ha contado con el apoyo de Unidas Podemos y Más Madrid, que han cargado contra las políticas de transporte centradas «en favor de los medios más contaminantes, como el avión».

Ante el Congreso los organizadores han leído un manifiesto en el que han censurado la visión de la movilidad opuesta «al contexto actual de emergencia climática» y han advertido de los «fuertes y muy negativos impactos sociosanitarios» que tendrá la ampliación.

Asimismo, han tachado el proyecto de «especulativo», pues consideran que va «en contra del interés general» y que favorecerá fundamentalmente «a constructoras y bancos».

Desde Unidas Podemos, su portavoz en la Asamblea regional, Carolina Alonso, ha cargado contra el «pelotazo» que a su juicio supone esta operación, «que no es necesaria» y no hará sino «aumentar la contaminación», y ha lamentado que no se priorice la inversión en otras cuestiones como «el transporte público radial».

Las concentraciones en también se han repetido en Palma de Mallorca contra las obras de ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan, en las que Aena tiene previsto invertir 311 millones de euros en 2026. El aeropuerto mallorquín acogió en 2019 a más de 30 millones de pasajeros. Grupos ecologistas y vecinales han protestado contra el impacto del proyecto en el ecosistema de la isla.