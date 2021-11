Molas: «Las perspectivas son algo mejores que hace un año»

La Mesa del Turismo se reúne esta mañana para analizar la situación actual y hacer balance de este año. Su presidente, Juan Molas, ha denunciado en Las mañanas de RNE que las ayudas prometidas al sector no han llegado y, por eso, han pasado una primera parte de 2021 «muy preocupados», aunque pero ha admitido que el verano trajo un balón de oxígeno, sobre todo del mercado nacional. «Tenemos unas perspectivas algo mejores que lo que teníamos hace un año» ha dicho Molas, gracias a factores como la recuperación del turismo de negocios, pero ha matizado que están muy pendientes de la situación de la pandemia en países europeos emisores de turismo, como Alemania, y de cómo pueda afectar a la temporada de invierno en Canarias. Por eso, el presidente de la Mesa de Turismo ha pedido que las posibles restricciones que se impongan para contener el avance del virus se adopten dentro del marco europeo para evitar decisiones unilaterales. Además, ha ilustrado el daño que ha sufrido el sector por la pandemia con algunos datos poco halagüeños, como el 30% de los autocares que aún sigue parado, los cerca de 80.000 establecimientos hosteleros cerrados o las 5.000 agencias de viajes que no han reabierto tras el fin de las restricciones. Respecto a la prórroga de los ERTE, ha pedido que se agilicen las negociaciones y que se lleguen a acuerdos sin apurar los plazos, ya que, ha dicho «así no se puede planificar una empresa».

