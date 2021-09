Morant anuncia un presupuesto histórico «a la altura de los científicos»

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha avanzado este jueves que su cartera prepara «un presupuesto histórico» para mejorar el sistema de I+D+i gracias a los 72.000 millones de euros de los fondos europeos. Su objetivo es que la partida esté «a la altura de los científicos» y al servicio de los ciudadanos.

Se trata de una «clarísima apuesta del Gobierno por la transformación del país a través de la ciencia y la innovación. Y les anuncio que el próximo presupuesto de este Ministerio será aún mayor», ha dicho Morant.

«Queremos crear oportunidades y mejorar las condiciones laborales de nuestros científicos. Queremos garantizar a las mujeres investigadoras una carrera en igualdad real. Queremos conseguir que la ciencia mejore cada vez más la vida de las personas. Y queremos llevar la ciencia a todas las casas y territorios de España», ha señalado.

La ministra ha hecho estas afirmaciones en la Comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados donde ha comparecido por primera vez para avanzar los planes de su Departamento y anunciar mejoras en la carrera científica y aumentos salariales.

Morant ha explicado que, para canalizar esa financiación extraordinaria de Europa, se ha puesto en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una hoja de ruta con la que el Gobierno pretende transformar los sectores productivos y lograr un país más «competitivo, equitativo y justo».

Ciencia vertebradora y consenso

Por último, ha destacado que la ciencia «es y debe ser vertebradora» y que para ello son esenciales la cogobernanza con las comunidades autónomas, el Pacto por la Ciencia y la reforma de la Ley de la Ciencia, un texto para el que Morant confía en poder «ganar el consenso» de todos los grupos de la Cámara.

En ese sentido, ha avanzado que a principios de octubre abrirá una nueva ronda de diálogo con todos los agentes implicados en la que presentará un nuevo texto «más próximo a lo que quieren los grupos» porque «si la Ley no representa a la comunidad científica y no es transformadora no servirá para nada».

Todos los portavoces han acogido la disposición al diálogo y al consenso de Morant y han coincidido al valorar la importancia de la investigación para mejorar la calidad de vida de las personas. Han coincidido también en la trascendencia de la modificación de la Ley de Ciencia para mejorar la carrera investigadora, reducir la burocracia, conseguir una mayor colaboración público-privada, disminuir la precariedad laboral de los investigadores y retener el talento en España.

Las voces más críticas han sido las de la diputada de Vox Mireia Borrás, quien ha confiado en que la nueva ministra supere «el chasco» y la «nula» capacidad de diálogo de su predecesor, y la del diputado del PP Pedro Navarro, quien ha expresado la disposición de su formación a dialogar y negociar, pero ha exigido para ello «contenido y compromiso; no adhesiones unilaterales».