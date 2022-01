Ómicron y la recuperación, ejes de los discursos de los líderes mundiales

Desde Londres, el primer ministro británico, Boris Johnson, cuya popularidad ha caído en picado en las últimas semanas, ha subrayado que Reino Unido se encuentra en una posición «incomparablemente mejor» que la del año pasado en estas fechas, a pesar de los desafíos que ha vivido el país.

“2022 is almost upon us. Whatever the challenges that lie ahead in the coming weeks and months, our position today is incomparably better than last year.

Make it your New Year’s resolution to get your jabs and do something that will make 2022 a happy New Year for us all. pic.twitter.com/G5Y97OfI9U“

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2021