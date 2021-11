Pensión | El ‘hachazo’ a los jubilados anticipados con 40 años cotizados

Emilio Rodríguez, afincado en Madrid, lleva más de cuatro décadas trabajando en el sector de la construcción. Con 62 años y 46 años cotizados a la Seguridad Social, el cansancio hace mella en su cuerpo y cree que ya ha llegado la hora de jubilarse y obtener la merecida pensión que, desde que tenía 16 años, se ha ganado a base de esfuerzo. Pero, con la normativa actual, eso supondría ver recortado el montante que recibiría hasta un 14 %, no solo los dos años que le quedan para llegar a los 64 años –la edad legal de jubilación en base a este periodo cotizado-, sino de por vida.

“Si ya es injusto que nos penalicen con más de 40 años cotizados, que ese ‘hachazo’ se mantenga de manera perpetua es directamente inhumano”, lamenta Rodríguez, quien abre la puerta a que se apliquen coeficientes reductores durante los años que van desde la jubilación anticipada a la edad legal y que se retiren una vez cumplidos esos años. “Es de justicia que nos paguen el 100 % de lo que nos corresponde”, explica a RTVE.es, “todo lo demás es robar a toda una vida de trabajo”.

No se trata de un caso aislado. Hay más de medio millón de trabajadores en esta situación en España, según datos de la Asociación de jubilaciones anticipadas sin penalizar (Asjubi40), que lleva años peleando para que se reconozca este derecho. Personas que si quieren acceder a la jubilación anticipada, ya sea de manera voluntaria o forzosa -al haber agotado la prestación por desempleo, haber sufrido un ERE, un despido improcedente y acabar expulsadas del mercado laboral por su edad-, verán reducida su pensión de forma importante, habiendo incluso cotizado 50 años. “El sacrificio ha sido faraónico y parece que no ha servido de nada”, añade Rodríguez.

Hasta 40.000 euros de pérdidas

Según los cálculos de Asjubi40, teniendo en cuenta que una de estas personas pueda vivir hasta los 83 años –de acuerdo a la esperanza de vida– y habiendo adelantado el cobro de pensión tres o cuatro años, el hecho de acogerse a una jubilación anticipada en estas condiciones le llevaría a perder entre 35.000 y 40.000 euros. Además de esta “cadena perpetua” a la que se ven sometidos, como el colectivo lo denomina, denuncian el agravio comparativo respecto a aquellos trabajadores que tienen menos años cotizados y reciben la pensión completa por jubilarse cuando está establecido.

“No es de justicia esta situación cuando hemos aportado muchos más años a la Seguridad Social, haciendo un esfuerzo tan grande, hombres y mujeres que empezamos a trabajar con 14 años, con jornadas muy largas… y en muchos casos obligados a jubilarnos anticipadamente porque tuvimos que ir al paro, porque nos echaron o por problemas de enfermedad o psicológicos”, explica a TVE Santiago Menchero, portavoz de la asociación. “No es de justicia que nos castiguen de esta forma cuando la mayoría de nuestra generación es la que ha conseguido que nuestro país sea actualmente como es”, apunta.

La lucha de los prejubilados con más de 40 años cotizados: «No es de justicia»

Precisamente en esta situación se encuentra Manuel Barrera, de 63 años, que se vio forzado a jubilarse anticipadamente después de que su empresa decidiese prescindir de sus servicios por una reestructuración organizativa como consecuencia de la crisis económica. “No fuimos los trabajadores de mayor edad, en mi caso 56 años, y contrataron a gente más joven por la mitad de sueldo”, explica a RTVE.es. “Con esa edad es muy difícil o casi imposible encontrar empleo, así que primero agoté el paro, luego cobré el subsidio de mayores de 55 años y, al cumplir 61 años, me lo quitaron. Entonces, tenía dos opciones: o me jubilaba anticipadamente o me quedaba sin nada, absolutamente nada”, señala.

Barrera eligió entonces la primera opción, lo que tuvo una inmediata consecuencia: a pesar de sumar 45 años cotizados, su pensión está penalizada en un 24 % para siempre o, al menos, hasta que la ley cambie. “En algún momento nos tienen que quitar estas penalizaciones, es que no tiene sentido”, lamenta.