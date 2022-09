Planas descarta un impuesto a súper e hipermercados, pero les pide responsabilidad para contener los precios

Dice que fijar un precio mínimo en alimentación no es posible legalmente, ni tampoco «deseable»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha descartado imponer un impuesto al sector de la distribución, pero le ha pedido responsabilidad para que el alza de los precios sea «lo más limitada posible», al tiempo que ha considerado que fijar un precio mínimo en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco «deseable».

Sobre la posibilidad de un gravamen a la distribución, tal y como ha reclamado su socio de gobierno Unidas Podemos, Planas ha afirmado que los impuestos aplicados al sector financiero y energético «están llenos de lógica», si bien no es el caso de la distribución.

«No creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora, quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero lo haga en un inmediato futuro también», ha señalado el ministro de Agricultura en una entrevista a Europa Press.

En su opinión, todos los operadores económicos tienen que hacer un esfuerzo para contener los precios e intentar limitar el impacto de factores externos como el alza de materias primas y de los costes energéticos, porque «esto es bueno para el conjunto de la sociedad».

«Tenemos que hacer un esfuerzo por la contención de precios y también por el funcionamiento correcto de la distribución desde el punto de vista alimentario», ha subrayado Planas, quien considera, no obstante, que la inflación se moderará en los próximos meses.

Preguntado por la iniciativa de algunas cadenas de distribución, como Carrefour en Francia, de fijar los precios de artículos básicos durante cien días, Planas ha indicado que se trata de una cuestión «libre» que cada cadena debe adoptar, y ha vuelto a realizar una llamada a la responsabilidad y a la contención.

Respecto al tirón de la marca blanca y su alza de precios, Planas ha recordado que la Ley de cadena alimentaria establece de forma específica que los márgenes empresariales que se apliquen a las marcas propias deben ser los mismos que aquellas marcas de la industria que se vendan dentro de la distribución agroalimentaria.

«Estamos ante un contexto en el cual tenemos que hacer un esfuerzo por la contención de precios y también por el funcionamiento correcto de la distribución desde el punto de vista alimentario», ha insistido.

PERCIOS MINIMOS

Respecto a la posibilidad de implantar precios mínimos en bienes y productos de alimentación esenciales, el titular de Agricultura ha señalado que desde un punto de vista legal no es posible y «tampoco es deseable».

«Creo que el mejor resultado es aquél en el cual se logra un resultado contractual en las transacciones», ha afirmado Planas, quien ha subrayado que en la Ley de la cadena alimentaria ya figura que no se pueden hacer contratos alimentarios por debajo del coste de producción.

Sobre la propuesta de Unidas Podemos de intervenir los precios en alimentación si se detecta especulación con el IPC, el ministro de Agricultura ha indicado que la intervención de precios es una «medida excepcional» que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es.

«No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena», ha asegurado.

Por otro lado, Planas ha reconocido que el actual contexto es de «preocupación» y de «muchas incógnitas en el horizonte», por lo que es obligación de un Gobierno «dar certidumbre y seguridad a los operadores para proveer de alimentos y bebidas a los ciudadanos».

En este sentido, ha subrayado que tanto en los peores momentos del Covid-19, en Filomena o en Semana Santa, con la huelga de transportes, se ha logrado disponer en todos los lineales de la distribución de alimentos y bebidas suficientes.

«Creo que este es un elemento que hay que reconocer y no hay en absoluto ninguna carestia, evidentemente de alimentos, para nuestros ciudadanos. No se puede intentar crear una situación de ansiedad o de pánico, me parece que eso es absolutamente nocivo en un contexto como el actual», ha señalado.

DIALOGO CON LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS

Por último, sobre las advertencias de algunas organizaciones agrarias de nuevas manifestaciones y concentraciones para protestrar por las pérdidas del sector, Planas ha abogado por el diálogo y la «actitud constructiva» y ha subrayado que el Gobierno está haciendo «todo lo que está en su mano» y que el apoyo «ha sido realmente muy espectacular» y «el más grande que se recuerda prácticamente en este siglo al conjunto del sector».

«Estamos dispuestos, como siempre, a examinar, dialogar y buscar soluciones a los problemas que existan. Este es un momento volátil, de incertidumbre y de preocupación, pero yo creo que con realismo hay que ser capaces de adoptar las soluciones a cada uno de los problemas que tenemos en cada momento determinado», ha señalado.





