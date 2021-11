Plusvalía municipal: Así te afecta el nuevo impuesto

El Consejo de Ministros ha dado ‘luz verde’ este lunes a la modificación del impuesto sobre la plusvalía municipal con el fin de adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional, que el pasado 26 de octubre declaró inconstitucionales distintos aspectos de la norma en lo relativo a su método de cálculo.

Hasta entonces, este tributo -que se paga cuando alguien vende, dona o hereda una vivienda- siempre debía ser sufragado por el contribuyente, con independencia de si se había producido un verdadero incremento de valor y la cuota pudiera resultar excesiva. A partir de ahora, con la aplicación del nuevo texto, habrá dos nuevos métodos de cálculo, pudiendo elegirse el más beneficioso; mientras que las operaciones donde no haya aumento de valor, no estarán sujetas a tributación.

¿Y si la operación se ha efectuado antes?

Cabe recordar que el fallo del alto tribunal no permite que los contribuyentes puedan reclamar las autoliquidaciones ya firmes o que no estén recurridas a la fecha de la sentencia, por lo que este decreto no tiene efectos retroactivos. De esta manera, no podrán cobrar este impuesto a quienes vendieron entre el 26 de octubre y el día en que entre en vigor este decreto ley.

En este sentido, desde Asufin denuncian que el Constitucional «impida» la retroactividad en las reclamaciones de la plusvalía pagada en los últimos cuatro años. «Es inadmisible que se hurte al contribuyente de su legítimo derecho a presentar una autoliquidación rectificativa, la famosa complementaria, para subsanar errores», ha sostenido la presidenta de la asociación, Patricia Suárez.