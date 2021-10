Podemos pide a PSOE reunión urgente sobre el pacto de coalición

Unidas Podemos ha pedido una reunión «urgente» al PSOE para el seguimiento de su acuerdo de coalición. Según ha podido saber RTVE, el motivo es la supuesta «injerencia» de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la negociación que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo para la derogación de la reforma laboral.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha informado este viernes en redes sociales de que el espacio confederal ha solicitado una reunión urgente de la mesa de seguimiento, sin explicar el motivo.

«Necesitamos abordar la gestión y ejecución de los compromisos de coalición», ha afirmado Belarra en Twitter, sin desvelar el motivo.

“El espacio confederal de Unidas Podemos solicita una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre el PSOE y UP.

Fuentes del PSOE han asegurado que la reunión se convocará «sin problema», que buscarán una fecha y que Adriana Lastra está en contacto con Belarra.

Eva Granados, portavoz del PSOE en el Senado, ha defendido en RNE que el grado de cumplimiento del acuerdo de coalición es «alto».

Aseguran que tienen pruebas de que en las últimas horas ha ocurrido «algo muy grave» que no quieren desvelar por el momento.

Garamendi: «¿Por qué no va a hablar Economía?»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha preguntado «por qué no va a hablar el Ministerio de Economía» sobre la reforma laboral. «La reforma laboral, el mercado laboral, afecta de manera decisiva a la Economía. Tiene toda la lógica que pueda opinar, aunque a mí no me ha llamado para hablar de nada», ha declarado, en respuesta a los medios sobre la cuestión.

«Creo que la vicepresidenta primera [Calviño] no ha dicho más que lo que está pasando, que vamos a hablar», ha añadido.

Garamendi también ha advertido que Yolanda Díaz no puede dar aún por cerradas las negociaciones. «Si estoy sentado a la mesa y la vicepresidenta segunda [Díaz] dice que ya está acordado el tema, que lo diga, porque entonces no sé a qué voy a sentarme (…) Que me den el papel y ya está».