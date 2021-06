Podemos ve como «punto de partida» poder ‘congelar’ los alquileres, porque el acuerdo contempla bajarlos

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) –

Unidas Podemos ha señalado que poder ‘congelar’ los precios del alquiler es «un punto de partida» a la hora de poder acordar con el PSOE la nueva Ley de Vivienda, pero ha avisado de que el pacto alcanzado con su socio de Gobierno prevé aplicar bajadas de precios en las zonas especialmente tensionadas.

Así lo ha manifestado su portavoz de Vivienda en el Congreso, Pilar Garrido, en una entrevista concedida al programa ‘Parlamento’ de RNE, y recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el acuerdo de coalición hacía referencia a la posibilidad de regular los precios para frenar las subidas abusivas. Además, ambas formaciones pactaron para sacar adelante los Presupuestos de 2021 articular bajadas en los precios.

Según este acuerdo, la nueva Ley de Vivienda tendría que haber estado lista en febrero de este año, pero aún sigue en fase de negociación en el seno del Gobierno, por las resistencias del PSOE a intervenir directamente los precios –opta preferiblemente por los incentivos fiscales–, y el rechazo de Unidas Podemos de sacar adelante la ley sin dar cumplimiento a los sucesivos acuerdos firmados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Tras conocerse esta semana que las negociaciones entre ambas partes alcanzan la posibilidad de ‘congelar’ los precios, Garrido ha declarado en la entrevista que «hablar ya de regular los alquileres es un avance», pero defiende «ir más allá». «No sólo se trata de ‘congelar’ precios, sino que se plantee la posibilidad de bajarlos en zonas tensionadas donde ha subido de forma desproporcionada el alquiler y hay rentas abusivas», ha señalado.

Respecto a los incentivos fiscales, apuesta del PSOE para propiciar rebajas en las rentas, Garrido ha señalado que estos «no funcionan». «No es una medida que tenga resultados sobre la bajada de rentas abusivas, que es lo que nos interesa. Si habláramos de incentivos, habría que hablar de otros incentivos y desgravaciones para los inquilinos, pero nosotros no pensamos en eso», ha apostillado.

«Nosotros no pensamos en incentivos fiscales, sino en regular y controlar la subida de los alquileres», ha puntualizado, recordando que «el acuerdo de Gobierno es el que es».

LA LEY CATALANA SE RECURRE POR CHOQUE COMPETENCIAL, NO POR CONTENIDO

Respecto a la Ley catalana de vivienda, que habilita a intervenir los precios y que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, ha explicado que el recurso tiene que ver por una cuestión competencial, y no de contenido de la ley.

«La diferencia no es el contenido, si no no se hubiese incluido en el acuerdo de Gobierno. Una cosa es muy distinta es qué administración tiene competencia para regular el control de los alquileres, que ahí es donde puede estar la diferencia, pero no en el contenido», ha dicho.

Y es que la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, advirtió este pasado martes que la nueva Ley de Vivienda no contendría una regulación como la catalana, cuando es el propio Gobierno central el que recurre el contenido de la ley.

Sin embargo, a la hora de recurrir esta norma el Gobierno no ha solicitado su suspensión, una elección que desde Unidas Podemos y otras formaciones que exigen la regulación de precios entienden como un paso a su extensión a nivel estatal. Así, la propia Garrido ha urgido a regular para poder «amparar» lo dispuesto en Cataluña.