Por qué muchas españolas tienen menos hijos de los que desean

«Tengo dos hijos, y siempre había querido tener tres. Me parecía el número ideal. Pero, claro, una cosa es la teoría y otra es la práctica…». En España, muchas mujeres como Sonia han tenido menos hijos de los que les hubiera gustado tener. Su anécdota no es baladí: la inestabilidad económica, la difícil conciliación laboral o la desigualdad en las parejas han abierto una fuga valiosa para el país con la segunda tasa de fertilidad más baja de la Unión Europea.

Según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres preferirían tener una media de 2 hijos, frente al 1,2 que se tiene en realidad. Para acercarnos a la realidad de esa brecha, tres madres han contado su experiencia a RTVE.es.

«Si no fuera por la ayuda de mis padres, que se hacen cargo de ellas por las tardes, en vacaciones y cuando están enfermas, yo no podría trabajar o no hubiera podido tener hijos», asegura a RTVE.es. Tanto Cuca como Sonia hablan de algunas facilidades y la «comprensión» que les brindan en su trabajo, pero a ambas se les quedan cortas. «No tengo ni dos minutos para sentarme y ponerme delante del espejo. No hay tiempo para mí como persona individual», lamenta la segunda.

«Hago malabares para llegar a todo. Mi equilibrio laboral y familiar es tan precario que un nuevo hijo acabaría por romperlo, así que me quedo con dos». Cuca reconoce con sinceridad que ser madre no entraba en sus planes, pero el proyecto en común con su marido y un poco de impulsividad cambiaron la historia. Con los años, llegaron a plantearse ir a por un tercer bebé, pero al final han pesado demasiado los contras: no hay espacio en la casa, la conciliación es una «utopía» y sus niñas y las tareas domésticas ya absorben todo su tiempo.

Una raíz económica más profunda

Pero las raíces de la economía y el mercado laboral también están atando a la natalidad en España. «Pagar una hipoteca, los gastos de casa, coches, seguros, impuestos, gastos escolares… Me ha costado con una niña, ¡imagínate con más!», atestigua Ángeles, quien tuvo que renunciar a la «pequeña ilusión» de tener tres hijos. «Y eso que tanto mi pareja como yo trabajamos, pero hubo un antes y un después económico después de mi hija. Yo no podía trabajar igual, así que cobraba menos y eso nos afectó durante años».

La de Ángeles es otra de las historias detrás de los datos del Instituto Nacional de Estadística. En la última encuesta de fecundidad, en 2018, el motivo económico, laboral o de conciliación’ fue de las respuestas más comunes entre las mujeres que no querían tener más hijos y las que no buscaban el primero. Cuca también lo revela sin matices: «si tienes que decidir entre ser madre o pagar las facturas y comer, la decisión está tomada de antemano».

«Los motivos económicos evidentemente tienen un peso brutal aquí», refuerza Egoscozábal, que dirigió un estudio al respecto para la Asociación Yo No Renuncio. «Y ya no solo para tener o no tener hijos, sino para determinar la edad en la que los tienes. Hasta los cuarenta mucha gente está empalmando contratos temporales o está con unas condiciones económicas» que no le permiten la crianza. Además, el «retraso de la maternidad del primer hijo puede hacer que la búsqueda del segundo ya no llegue, porque no puedes o porque no tienes la fuerza y la energía para hacerlo».

¿Cómo abordarlo? De acuerdo con Eurostat, países como Alemania o Dinamarca dedican más de un 3 % del PIB a prestaciones a las familias, mientras España no gasta más del 1,5 %. No obstante, un estudio reciente del Observatorio Social de la Fundación la Caixa advierte: «las políticas con las que se ha intentado aumentar la fecundidad a través de transferencias de efectivo a corto plazo no han tenido éxito y solo han afectado de forma temporal al momento en que se han producido los nacimientos».

Y es que esta segunda causa conecta con características estructurales de la economía y la sociedad españolas, por lo que las autoras recetan cambios en los planes de conciliación y mejoras en el mercado laboral, pero también «la dedicación de más tiempo por parte de los hombres a tareas domésticas, para reducir la ‘segunda jornada laboral’ que les espera a muchas mujeres al llegar a casa tras el trabajo».