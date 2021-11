PP y Vox cargan contra el «festival de gasto» de los PGE

PP y Vox han cargado con dureza este miércoles en el Congreso contra el «festival de gasto» de unos Presupuestos que «dañan el tejido productivo» y han advertido de un posible «desequilibrio» en el futuro con más deuda y «ruina». Han reprochado también al Ejecutivo su «triunfalismo» en sus previsiones económicas y de recuperación, el alto coste de los 23 ministerios y de cargos creados en la Administración y los «pactos» del Gobierno con los partidos independentistas a cambio de su apoyo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les ha afeado por su parte su «catastrofismo» y sus datos «falsos».

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 ha llegado este miércoles al Congreso en el debate a la totalidad. En total, siete partidos ( PP, Vox, Cs, JxCat, la CUP, CC y Foro) han presentado enmiendas a la totalidad con el fin de devolver las cuentas públicas al Gobierno y son quienes han expuesto en la Cámara Baja sus posturas horas después de que Montero haya defendido unos PGE «justos» que piensan en las «clases medias». El debate con el resto de grupos proseguirá este jueves, cuando se votarán las enmiendas a la totalidad en un primer examen presupuestario que el Gobierno superará previsiblemente gracias al apoyo anunciado de ERC y el PNV, con quien ha alcanzado sendos acuerdos.

El primero en intervenir ha sido líder del PP, Pablo Casado, quien ha reprochado al Gobierno su “bodrio presupuestario” ya que los Presupuestos, según ha dicho, “nacen muertos”, son “falsos” por la corrección de previsiones que han hecho organismos como el Banco de España o el FMI y están “para devolver”. El líder ‘popular’ ha tildado estas cuentas públicas como “radicales” y “ruinosas”, ha dicho que son “insensibles” con quienes peor lo están pasando y van “en contra de lo que hacen todos los socios europeos”.

“Estos Presupuestos ya han quedado desfasados. A tiempo está para retirarlos o, si no, para que el PP venga a arreglar esta ruina que ustedes están dejando” y a “rescatar a España de la crisis del Gobierno socialista” ha advertido el líder del PP. Pero Casado, que ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esté “ausente” y no sea él quien defienda las cuentas públicas, también ha advertido de que acudirá al Parlamento Europeo y la Comisión Europea «para exigir que se publique» el acuerdo de los fondos europeos para saber “qué condicionalidad” tienen si no lo hace el Gobierno esta misma semana: «Ya está bien de mentir a los españoles».

El debate con la ministra de Hacienda ha sido muy bronco, en el que ambos han reprochado mutuamente la corrupción en el PP y en el PSOE andaluz. Montero ha respondido a Casado que este “es un Presupuesto creíble» y «ajustado» y ha reprochado al PP que sus propuestas son “más recortes y políticas del sálvese quien pueda”. Montero ha asegurado que “el problema no es el gasto o el incremento puntual de la deuda sino el desequilibrio” al que el PP, ha dicho, no ha hecho “frente”. Ha reprochado al líder del PP que no se haya “leído el Presupuesto” y que sea “una caricatura de sí mismo” por dar “datos falsos” y porque “se le nota mucho que le molesta que España vaya bien”: “Usted prefiere la ruina y el caos”. «Votar ‘no’ a los Presupuestos es votar no a la salida de la pandemia, a que los jóvenes tengan más oportunidades y a 40.000 millones en inversiones», ha advertido, y ha pedido a Casado que se quite «las gafas negras» y no tenga «tanta ansiedad» por unas elecciones porque «este Gobierno va a acabar la legislatura».

El líder ‘popular’, sin embargo, ha reprochado al Ejecutivo que haya querido “crear la casa de los PGE por el tejado del gasto” y ha criticado en especial que el Gobierno ha “pactado” estos Presupuestos con Bildu “a cambio de excarcelar a 200 presos de ETA, con ERC “a cambio de indultos” y otras supuestas prebendas y con “el Partido Comunista, que es Podemos y que ha puesto patas arriba la legislación laboral”. Se ha referido así al pacto del Ejecutivo de coalición para “derogar” la reforma del PP de 2012, que según Casado “creó tres millones de puestos de trabajo”.

Además, ha reprochado las “modificaciones legislativas” que han ido ligadas a los Presupuestos en materia de vivienda, donde el Ejecutivo “se ha cargado” el libre mercado y la propiedad privada”, la política energética del Ejecutivo o la supresión del “factor de sostenibilidad” de las pensiones que instauró el PP: “Hoy llega el ministro y dice ‘vamos a tener que subir las cotizaciones para que los baby boomers tengan pensión’”. Por último, ha rechazado unos presupuestos que «suben el despilfarro del gasto público además de los impuestos«.

Vox: estos PGE «hielan la sangre» porque «ETA ha vuelto a ganar» El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha comenzado su intervención con la mención de una víctima de ETA y la advertencia de que estos Presupuestos “hielan la sangre” porque «blanquean a quienes hicieron del asesinato un arma política» (en referencia a EH-Bildu, que apoyará los PGE en la votación de este jueves). Los Presupuestos, ha añadido, «consolidan una traición sin paliativos a las víctimas y sus familiares, que ven que, condicionando los Presupuestos, ETA ha vuelto a ganar”. Espinosa de los Monteros sobre los presupuestos: «Lo que hacen estas cuentas es blanquear a ETA, que vuelve a ganar» Montero le ha respondido que “no se puede utilizar el dolor y sufrimiento de las víctimas» para sacar «rédito político”. Ha aprovechado su réplica para dirigirse al PP: “Con la ultraderecha no se compite, a la ultraderecha se combate”. Y ha criticado la “visión catastrofista y negativa” de Vox respecto a la situación actual y que «aplaudan» si el gasto social va a «lo privado» mientras que si va «a lo público» considere entonces que «es un despilfarro». Por otra parte, ha criticado que Vox busca “el enfrentamiento” y ejerce “discursos de odio” y ha dicho que «no se va a permitir que la ultraderecha esté en el Gobierno de ninguna institución democrática”, por lo que ha señalado la importancia de las cuentas públicas para “combatir el caldo de cultivo donde anidan los populismos”. Un caldo de cultivo, ha dicho, que es «la desesperación de la gente que tiene dificultades para salir del túnel». Pero aparte de los pactos del Gobierno, Espinosa ha asegurado que estos Presupuestos están fundamentados en la “mentira”, son “irregulares” y sin “coherencia” y “van a provocar un grave daño a la economía española» y al «tejido productivo». Son unas cuentas, ha añadido, «irresponsables», «sectarias» y «extemporáneas» que van a conducir «a la ruina» y que suponen el precio a pagar de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder: «Son los Presupuestos del ‘qué hay de lo mío». En lugar de estos Presupuestos, ha instado al Ejecutivo a que se haga a sí mismo “una auditoría de gasto” porque “nunca un pueblo con tanto potencial tuvo un Gobierno tan incapaz y tan malversador”. Y en vez de “ignorar” las amenazas por el “desabastecimiento” de materias primas y la “amenaza de la inflación”, ha llamado al gobierno a “sanear” las cuentas antes de que sea “demasiado tarde” porque “la recuperación no está hecha”. “España crecerá en 2021 la mitad de lo que proyectaron», por lo que «estos Presupuestos nacen tocados, con unas previsiones «triunfalistas» que “todos los organismos” han corregido. “Con estos Presupuestos no hay ninguna medida concreta para el desequilibrio (…) ustedes siguen incrementando el gasto como si no hubiera mañana, pero el mañana vendrá con una factura pendiente de pago que se la pasarán a los jóvenes”, ha insistido. Y por último, se ha dirigido así a la ministra: «Ustedes necesitan que haya cada vez más pobres y más dependientes porque así no se les acaba el chollo». Y ha considerado que eso beneficia a Vox, por lo que ha instado a la ministra a que «siga en ese mundo imaginario y feliz, pensando que están engañando a los españoles diciendo que las cosas van mejor».

Cs: «Son los PGE que necesita Sánchez para mantenerse en La Moncloa» La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que estos Presupuestos “no son los que necesita España” sino “los que necesita Sánchez para mantenerse en La Moncloa” con el apoyo de sus socios. Y es que, en los últimos Presupuestos, el presidente del Gobierno “cogió la mano” de Arnaldo Otegi y Gabriel Rufián. También ha criticado el “teatro de pimpinela” que hacen PSOE y PP, que “se pelean en público” pero en privado «se reparten sillones» (en referencia a la renovación del Tribunal Constitucional). Ha coincidido con PP y Vox en que sobran «chiringuitos» y «asesores a dedo» y en que las previsiones económicas del Ejecutivo son «ficticias». Ha defendido «orgullosa» su enmienda a la totalidad por los “daños” que contienen estas cuentas públicas, las “concesiones a los populistas y separatistas” y por “las reformas y medidas que no se abordan”. Y ha zanjado en que existe «alternativa» al «bipartidismo», a quien culpa de los peores datos de España. Arrimadas justifica la enmienda a la totalidad de los presupuestos porque van «de la mano de Otegi y ERC» En su réplica, Montero ha criticado que Cs se ha “borrado” de ser “útil” en la política, tiene un «discurso prefabricado» por el que dice «no a todo» y se ampara en “ciertos eslóganes” como que no apoya el Presupuesto porque está sustentado por “independentistas y separatistas”. “Son unos Presupuestos de todos los españoles y los que necesita el país. Pensé que estaban en política para estar más pendientes del ‘qué’ del ‘con quién’”, ha proseguido, defendiendo después que todos los partidos son igual de legítimos. Y ha criticado que Cs tenga “fobia” al PSOE, que forme parte del “mismo conglomerado de derechas” que PP y Vox y que no haya “querido sentarse siquiera a dialogar”. También ha criticado que hable de “hachazo fiscal” cuando pone de ejemplo a Francia o Italia donde, ha dicho, la presión fiscal es mayor, o en Europa apoya que el impuesto de sociedades se sitúe en el 15%.

JxCat y la CUP piden a ERC ir «juntos» La portavoz de JxCAT, Míriam Nogueras, y la diputada de la CUP Mireia Vehí han dirigido su discurso principalmente a ERC, con quien el Gobierno ha llegado a un acuerdo para «blindar» el catalán en la ley audiovisual a cambio de su apoyo. Nogueras ha advertido que su partido no cobra “cheques en blanco” y ha lamentado que «parte del catalanismo» permita seguir «con impunidad» a un Gobierno que ha incumplido los Presupuestos de otros años para Cataluña. Con todo, ha pedido a ERC «ir juntos». Montero, por su parte, ha criticado que Junts no hace nada bueno para Cataluña no apoyando estas cuentas” y ha asegurado que el partido soberanista “está más justificando al interior de Cataluña” su voto en contra de “inversiones que son buenas para el bienestar de los catalanes” que “defendiendo una enmienda a la totalidad”. Vehí también ha instado a Esquerra y Junts a hacer “un frente común” de defensa de los catalanes “contra las grandes corporaciones” y contra “un Gobierno que no para de recentralizar” y que beneficia solo “a los de arriba”. Critica que el problema “no son los acuerdos que hace ERC” sino que éstos “no se cumplen” y ha reprochado a Junts su “beligerancia” cuando antes ha negociado la ampliación del Prat con el Gobierno. «Hacer política útil es fijar una fecha para un nuevo referéndum” en Cataluña, ha concluido. Nogueras (Junts), sobre los presupuestos: «No damos votos a cambio de nada, lástima que parte del catalanismo les permita seguir impunes» Por último, han tomado la palabra los otros partidos minoritarios que han presentado enmiendas. La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha criticado la “injusticia deliberada” de que el Gobierno diga que “manda más recursos” para Canarias “sumando la financiación” propia de la insularidad a la ordinaria y ha pedido «igualdad»: «Los recursos no son privilegios, son derechos». Y el único diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha defendido su enmienda a la totalidad por la “sangría fiscal” y el “endeudamiento desbocado” de los Presupuestos.