Problemas de la economía mundial lastran a la construcción

Los problemas de la economía mundial por el alza del precio de la energía o el encarecimiento del transporte acarrean consecuencias para todos los sectore, entre ellos el de la construcción. Ha aumentado sensiblemente el precio de la construcción de casas o de reformas y las empresas sufren el desabastecimiento de materiales, que se han encarecido. Según los datos que ha aportado hoy la patronal, la Confederación Nacional de la Construcción, el 75% de la empresas no ha recibido a tiempo los materiales y 1 de cada 10 ha tenido que cancelar o paralizar el trabajo. Aclaran que esta situación afecta a los contratos públicos pero también a la rehabilitación de los hogares. El sector recibirá de los fondos europeos 35.000 millones de euros y que en 2026 Bruselas pedirá cuentas de su ejecución. Pedro Parra, coordiandor de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma, explica que el problema es «muy grave». «Empresas que tienen ya un acuerdo firmado con los clientes y tenían un mantenimiento de los precios durante un mes o mes y medio, en muchos casos no se puede asumir y hay que renegociarlo con el cliente», cuenta Parra. «Las empresas no pueden asumir subidas de un 25% o 30%. En algunos casos estamos negociando con algunos fabricantes y almacenes para mantener algunas operaciones», apunta Parra, que señala que una de las cosas que más se han encarecido han sido son los materiales utilizados para fabricar ventanas, como el aluminio o el cristal -que trabajan con gas para su fundición: «Es lo primero que pedimos que se rehabilite», dice Parra.

