¿Pueden ser verdes la energía nuclear y el gas?

Al filo del último día de 2021, durante la pasada Nochevieja, la publicación de un documento de la Comisión Europea provocó un inesperado terremoto en el futuro de la energía y las finanzas del Viejo Continente. Se trata del borrador de la taxonomía europea, la nueva «lista verde» que guiará a los inversores privados sobre si su dinero va a parar a inversiones sostenibles y así acelerar la transición ecológica.

La polémica llegó con la inclusión en esta lista de la nuclear y el gas dentro de la categoría de energías de transición, lo que desató duras críticas de las organizaciones ecologistas, pero también de grupos de inversores y de algunos Estados miembros, como España, que considera que esta clasificación «no tiene sentido y manda señales erróneas para la transición energética en el conjunto de la UE».

Recientemente, el grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea en el diseño de la lista ha rechazado considerar como verdes a la energía nuclear y el gas natural, y se han mostrado «profundamente preocupados» por las consecuencias medioambientales que tendría.

Pese al dictamen, este miércoles la Comisión ha hecho oficial la publicación del acto delegado -la polémica forma legal para desarrollar la taxonomía- que incluye estas dos tecnologías. Ahora arranca un periodo de cuatro meses, prorrogable otros dos más, durante el cual una mayoría suficiente de países o de europarlamentaios podrían vetar la nueva norma, algo en absoluto descartable dada la profunda división que ha causado esta lista dentro de los países miembros.

Repasamos las claves sobre la taxonomía verde europea: por qué es importante, qué supone que se incluya en ella a la nuclear y el gas, si finalmente saldrá adelante este documento y las posturas de las principales potencias europeas.

Bruselas tiene en marcha uno de los objetivos climáticos más ambiciosos del mundo . El Green New Deal o Pacto Verde Europeo busca reducir las emisiones un 55 % en 2030 respecto a los niveles de 1990 y llegar a las cero emisiones netas en 2050. A la vez, este pacto supone una inversión multimillonaria: un tercio de los 1,8 billones de euros de los fondos Next Generation estarán destinados a financiar esta transición a energías verdes.

¿Es la nuclear una energía verde?

Depende. La Comisión Europea considera que la nuclear -así como el gas- «tienen un papel que desempeñar para facilitar la transición hacia un futuro basado predominantemente en las energías renovables». Se basan en que no produce apenas emisiones de dióxido de carbono en la generación de energía, a diferencia de los combustibles fósiles como el carbón, y por tanto, puede contribuir a llegar a las emisiones netas cero en 2050.

Para Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, «mientras no haya una expansión mucho mayor de las renovables, no hay una energía distinta que no emita CO₂ que no sea la nuclear, y sin ella sería muy difícil llegar a los objetivos de descarbonización». Reivindica además que es una energía «fiable y predecible» que «produce prácticamente todas las horas del año».

Sanz, por el contrario, critica que Bruselas haya apostado por la nuclear. «Si el objetivo es eliminar CO₂ de la manera más rápida y barata, deberíamos ir a tecnologías que ya han demostrado que pueden hacerlo, y esas son las renovables», asegura. Más allá de si la nuclear puede considerarse verde o no, el experto en energía señala el alto coste de esta tecnología y el tiempo que tardan en construirse nuevos reactores, lo que la hace inviable respecto a la urgencia de la transición energética que se han marcado los Veintisiete.

«En Europa hay tres centrales en construcción o recién construidas, una en Finlandia, otra en Francia y otra en Eslovaquia. La que menos, ha tardado 14 años en construirse y la de Francia ha multiplicado por tres los tiempos previstos y por cuatro los costes», sostiene.