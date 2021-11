¿Qué dos ayudas puedes pedir si eres parado de larga duración?

Más de un millón y medio de trabajadores son parados de larga duración en España, es decir, llevan más de un año seguido buscando empleo. El 60% de los que se han sumado a la lista durante el último año son mujeres mayores de 50 años.

Si llevas más de un año en situación de desempleo, podrás pedir dos subsidios: la Renta Activa de Inserción, más conocida como RAI, y el Subsidio Extraordinario por Desempleo también llamado SED. Para optar a ambas ayudas, tienes que estar apuntado en el paro y es importante no perder la antigüedad porque si la pierdes, no serás parado de larga duración. La antigüedad se pierde si se te olvida sellar el paro o no acudes a los cursos de formación o entrevistas que te ofrezca la oficina de empleo.

Renta Activa de Inserción (RAI) Para poder acceder a la RAI tienes que tener 45 años o más. Otro de los requisitos es que tus ingresos y los de la media familiar no superen los 723 euros al mes. También deberás haber agotado una prestación o subsidio por desempleo. Cuando te concedan la ayuda cobrarás 451 euros mensuales durante once meses. La RAI se puede solicitar, como máximo, tres veces y no seguidas.

Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) Otra ayuda para los parados de larga duración es el Subsidio Extraordinario por Desempleo cuya ayuda es también de 451 euros al mes. La diferencia es que el SED solo se puede pedir una vez y dura solo seis meses. Exige carecer de rentas y no tener derecho a otras ayudas como el paro o un subsidio. Otro requisito es que debes acreditar responsabilidades familiares. Es un subsidio de último recurso, pensado para las personas que ya han agotado el resto de posibilidades.