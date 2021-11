¿Qué tipo de trabajador eres según tu actitud? | AQHT

Un estudio publicado por Infojobs deja bien claro que dependiendo de la actitud existen diferentes tipos de trabajadores y trabajadoras. Nos podemos encontrar con cuatro perfiles muy distintos: el conservador, el vocacional, el acomodado y el inconformista. ¿A qué grupo crees que perteneces?

Este es el perfil mayoritario: uno de cada tres trabajadores es de tipo conservador . Suelen ser profesionales de entre 25 y 54 años con niveles formativos básicos : Los conservadores trabajan en sectores como la agricultura , el transporte o la construcción. Prefieren el trabajo en solitario , sin tener que contar con el equipo, y su hábitat ideal es la empresa tradicional . Ascender no le quita el sueño y reciclarse tampoco. Su consigna: todo está bien como está.

Frente a este nivel de intensidad del vocacional, aparece el acomodado. Un 20 por ciento de los trabajadores responden a este perfil. Son personas maduras , poco digitalizadas que trabajan en sectores como hostelería , industria o servicios administrativos . Al acomodado no hay cosa que le haga más feliz que un empleo estable . Quiere vivir tranquilo y disfrutar de sus hobbies fuera del trabajo. Los éxitos si llegan bien, y si no, también. Movimientos, los justos. Su marca: todo por la calma.

Inconformista

Solo un 17 por ciento de los trabajadores pertenece al perfil del inconformista. Es un experto en materia digital y siempre está al día en conocimientos. Una persona joven que trabaja en sectores de información y comunicaciones. El trabajo no le entusiasma especialmente, pero es lo que toca para ganarse la vida. Le gustan las empresas innovadoras y no tiene miedo a mudarse por trabajo. Su lema: no sin mi Tablet.