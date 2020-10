Reino Unido acepta retomar la negociación con la UE y recibirá el jueves a Barnier en Londres

Michel Barnier considera que un acuerdo entre Londres y Bruselas «está al alcance» pero ha advertido este miércoles de que hallar el consenso en los temas más complicados requerirá que ambas partes trabajen «en un espíritu de compromiso».

«Pese a las dificultades, creo que un acuerdo está a nuestro alcance si ambas partes están dispuestas a trabajar de forma constructiva en un espíritu de compromiso, si avanzamos en los próximos días sobre la base de un texto legal y si, también en los próximos días, estamos listos para abordar y resolver los temas más complicados», ha señalado Barnier.

