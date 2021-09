Reino Unido suspende la ley de competencia para facilitar el suministro de gasolina

El Gobierno británico ha anunciado el domingo una suspensión temporal de la aplicación de leyes sobre competencia a la industria de los combustibles para facilitar que las compañías pueden «compartir información» y «optimizar» el suministro de combustible a las gasolineras.

El ministro de Empresas, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, se reunió el domingo con representantes del sector para abordar el cierre de estaciones de servicio en el Reino Unido en los últimos días ante la escasez de transportistas y el incremento de la demanda por miedo al desabastecimiento.

El Gobierno ha decidido poner en marcha «planes de contingencia establecidos desde hace tiempo» para asegurar que «los suministros de combustible pueden mantenerse en caso de interrupciones graves», indicó el ministro en un comunicado.

El Ejecutivo ha activado un protocolo de emergencia que le permitirá «trabajar de manera constructiva con los productores de combustible, suministradores, transportistas y minoristas para asegurar que los problemas se minimizan tanto como sea posible», ha descrito Kwarteng.

«Esta noche activé el Downstream Oil Protocol que exime temporalmente a la industria de combustibles de las leyes de competencia para que podamos optimizar el suministro. Ahora será más fácil para las empresas compartir información y priorizar la entrega de combustible a las áreas más necesitadas», ha señalado en ministro en Twitter.

“Tonight I activated the Downstream Oil Protocol which temporarily exempts the fuel industry from competition laws so we can optimise supply

It’ll now be easier for companies to share information and prioritise the delivery of fuel to areas most in needhttps://t.co/w3zV4CGpLC“

— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 26, 2021