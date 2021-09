Reino Unido vuelve a retrasar los controles del ‘Brexit’

Reino Unido ha decidido este martes retrasar por segunda vez algunos de los controles de importación post-Brexit debido a los problemas de desabastecimiento que afronta el país. El país no dispone de suficientes trabajadores en el sector de la logística renovar de forma eficiente el stock de supermercados y restaurantes.

Los estragos de la pandemia y parte de las medidas aduaneras que se comenzaron a aplicar este año están ejerciendo una fuerte presión sobre las empresas británicas.

Fuentes de la industria del sector logístico y aduanero han afirmado a Reuters que la infraestructura del gobierno no está preparada para llevar a cabo todos los controles antes del 1 de octubre. Por esa razón, la obligación de realizar declaraciones y controles aduaneros completos ha sido retrasada hasta el 1 de enero de 2022 y las declaraciones sobre seguridad y protección serán requeridas a partir del 1 de julio del mismo año.

Aunque la medida es bien recibida por algunos miembros del sector logístico, el sector de la alimentación y las bebidas ha criticado al Gobierno por el retraso en el anuncio. Los nuevos controles de los productos alimentarios debían entrar en vigor dentro de 17 días.

«El reiterado fracaso en la aplicación del Reino Unido de los controles fronterizos completos de las importaciones de la UE desde el 1 de enero de 2021 socava la confianza entre las empresas«, ha defendido Ian Wright, director de la Federación de Alimentos y Bebidas (FDF, por sus siglas en inglés) que representa a más de 800 empresas. «Peor aún, en realidad ayuda a los competidores», denuncia.

“����️ Responding to the Government’s announcement on border delays, Ian Wright CBE, Chief Executive, Food and Drink Federation, said:

“Many food and drink manufacturers will be dismayed by the lateness of this substantial change. […]“

— FDF (@Foodanddrinkfed) September 14, 2021