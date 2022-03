Sánchez pide "unidad" ante la "obligación" de parar a Putin

"Unidad, unidad y unidad". Ese ha sido el mensaje que ha trasladado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde además de dar cuenta de los acuerdos adoptados en el último Consejo Europeo en materia de energía y del cambio de posición de España sobre el Sáhara, el jefe del Ejecutivo ha instado a los grupos parlamentarios a que den su apoyo, al menos "por esta vez", al plan de respuesta a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, valorado en 16.000 millones de euros en ayudas directas, bajadas de impuestos y créditos ICO y que se votará en las próximas semanas en la Cámara Baja.

"La pregunta resulta pertinente, porque es la que se hacen nuestros compatriotas: ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas?", se ha preguntado el jefe del Ejecutivo durante un extenso discurso, que ha durado algo más de una hora. "Europa lo ha entendido y España debe de entenderlo y el Gobierno se va a volcar para obtener esa unidad en las Cortes Generales", ha recalcado.

Con la vista puesta en este objetivo, Sánchez ha apelado a la “obligación” de parar los pies a Vladímir Putin y blindar el Estado del bienestar. Y es que, en su opinión, “solo unidos, gracias al esfuerzo colectivo", será posible "dar respuesta a los retos colosales que nos acechan y saldremos adelante”. "Tenemos la obligación, el deber de responder a la guerra protegiendo a Ucrania, parando los pies a Putin y blindando el bienestar de nuestras sociedades a escala global, europea y también nacional”, ha sostenido. En esta reflexión, el presidente ha compartido la “lección de que, por sí solas, las personas no vamos a ningún lado” y, por tanto, esta será a su juicio la única fórmula para que "Europa y España salgan adelante”.

"Por una vez, en consecuencia, en nombre del Gobierno, si solicito algo es unión, es apoyo", ha expuesto Sánchez, quien ha alegado que reclamar esto en medio de una pandemia y de una guerra, no le parece que "sea demasiado pedir". "En tiempos excepcionales, unidad y soluciones extraordinarias, lo hemos intentado en esta Legislatura, no siempre con el consenso deseable, pero no perdamos la esperanza, hagámoslo posible esta vez, se lo pido por el bien de España y el de Europa", ha sentenciado.

“Sánchez: "Si la democracia se consolida en Ucrania, pensará Putin, por qué no mañana puede abrirse paso en Rusia. Putin ataca Europa porque teme a Europa" https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/Fv5ZP0JQIE“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 30, 2022

Asegura que el Gobierno "no dudará en actuar de nuevo" si fuera necesario En un contexto en el que los precios de la electricidad y los combustibles siguen en máximos, y muchos hogares y empresas viven en una situación insostenible que se remonta a la pandemia, el presidente ha asegurado que el Gobierno se va a "desvivir" por "aplacar los efectos de la guerra sobre la población" y también "por distribuir los sacrificios de forma equilibrada", con el fin de que "ningún sector o familia se sienta desatendida". Por este motivo, ha dicho Sánchez, se aprobó este martes el plan de choque de respuesta a la guerra. Después de enumerar algunas de sus principales medidas, como la bonificación de hasta 20 céntimos por litro de gasolina, un límite del 2 % en la subida de los alquileres, el aumento del 15 % en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico", Sánchez ha defendido que se trata de una respuesta "con justicia, con determinación y con la mayor unidad posible". "No hacer nada, mirar hacia otro lado, permitir en consecuencia que Putin arrase con Ucrania y cumpla con sus viles objetivos sería el fin de Europa", ha insistido. Y, ante aquellos que le dicen que es "insuficiente", ha destacado que el plan económico de respuesta a la guerra de Ucrania es "ambicioso", pero "no definitivo", con lo que si el conflicto "se alargara y tuviera otro tipo de consecuencias, el Gobierno de España no dudará en actuar de nuevo". En este sentido, ha agradecido las aportaciones que en las últimas semanas han hecho los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los agentes sociales y los sectores más afectados por la crisis energética derivada de la guerra. Junto con el plan nacional de respuesta a la guerra, España y Portugal presentarán ante la Comisión Europea antes de que termine esta semana su propuesta conjunta para reducir los precios del gas y, por consiguiente, de la electricidad, conforme a la "excepción ibérica" temporal aprobada en la pasada cumbre europea. El objetivo es sacudirse la presión energética que sufre nuestro país en el último año, agravada por la invasión de Ucrania y la dependencia europea del combustible ruso. "Estamos ultimando el diseño de una medida excepcional y temporal de fijación de un precio de referencia al gas que se utiliza para la producción de electricidad en nuestro país, que va a ser notificada a la CE antes de que acabe la semana", ha dicho Sánchez, que ha confiado en que la aprobación por parte de Bruselas sea resuelta "en un muy breve espacio de tiempo". Tras su visto bueno, "será instantáneamente aprobada en el BOE con efectos inmediatos sobre las facturas de la luz de nuestros compatriotas", ha resumido.

Ve "impostergable" aumentar el gasto en Defensa También el presidente del Gobierno ha defendido la decisión del Gobierno de aumentar hasta el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) el gasto en Defensa, un asunto que ve "impostergable" a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania. No obstante, ha recalcado que no será un "incremento súbito", ya que el Ministerio no tendría capacidad para absorberlo, sino que se hará de manera progresiva durante los próximos años. Sánchez ha justificado esta decisión en que España está comprometida a mantener su compromiso con la OTAN, cuando precisamente se cumplen 40 años de nuestro ingreso en la Alianza Atlántica. Este compromiso se materializa también en el envío de armas a Ucrania, ha dicho, para "su legítima defensa porque están siendo agredidos". "Creo que la guerra de Putin nos ha recordado lo necesaria que es esta alianza entre estados para defender y salvaguardar la paz en nuestras fronteras", ha reivindicado, si bien ha querido dejar claro que en esta decisión "no hay veleidad militarista" solo la intención de defender la paz y la democracia. “Sánchez: "Garantizar la defensa de nuestras fronteras hace que resulte impostergable que aumentemos nuestro presupuesto en defensa. Nuestro deber es alcanzar el 2 % de nuestro PIB en los próximos años" https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/nMWpKIfbni“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 30, 2022 Por todo ello, ha destacado también la necesidad de estar unidos, también en el seno de la OTAN, ante el momento trascendental" de la historia por el que pasa el mundo. "Unidad en España, unidad en Europa y unidad transatlántica”, ha reiterado. A este respecto, ha destacado la importancia de la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará en Madrid en junio. "La cumbre de Madrid va a ser la ocasión para fortalecer la disuasión, aumentando fuerzas y capacidades disponibles" para garantizar la paz y la seguridad, según ha explicado. "Insisto, nadie quiere la guerra, solo una persona y por lo que parece, tampoco a esa persona la guerra le está yendo tan bien como inicialmente hubiera previsto. Pero no seamos ingenuos. Mientras esa vía diplomática no salga adelante, es fundamental estar unidos en la disuasión", ha concluido.