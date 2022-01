Se cumplen 20 años de la entrada en circulación del euro

Hace 20 años, una familia de plastilina se coló en los televisores españoles para dar a conocer la nueva moneda común que a partir del 1 de enero circularía por 12 de los 15 estados que conformaban la Unión Europea (UE). Los García explicaron hasta la saciedad la equivalencia entre euros y pesetas con una regla sencilla -“6 euros son 1.000 pesetas”- y acercaron a mayores y pequeños con una contagiosa melodía –“el euro es ya nuestra moneda y a todos nos va a beneficiar”- las ventajas que la nueva divisa tendría en el bolsillo de los ciudadanos.

“El 1 de enero de 2022 se celebra el 20 aniversario de la introducción de los billetes y monedas del euro. Es un tema que tiene su importancia, pero sobre todo simbólica, ya que el euro nació tres años antes, con la cotización en los mercados financieros internacionales”, apunta a RTVE.es el jefe de la División de Política Monetaria y Área del Euro del Banco de España, Juan Luis Vega. Fue precisamente en Madrid, en una cumbre celebrada el 15 de diciembre de 1995, cuando se acordó la puesta en marcha de la moneda europea común -conocida hasta entonces como ecu y que fue rebautizada como euro- el 1 de enero de 2002.

A pesar de ser un día festivo, esa jornada los bancos abrieron sus sucursales y en los cajeros se registraron colas para obtener los primeros billetes de euro que se distribuían en España, ya que una muestra de todas las monedas se pudo adquirir dos semanas antes con el ‘euromonedero’, por valor de 12,02 euros -unas 2.000 pesetas-. El propio Banco de España aseguró que el interés del público por el euro fue «superior incluso a las previsiones» y, al mismo tiempo, que la introducción de los billetes y monedas de euros se desarrolló con «gran rapidez y éxito».

Los primeros seis meses de 2002, las monedas locales -en el caso de España, la peseta- convivieron con el euro para facilitar la adaptación de los ciudadanos, mientras que los comercios debían informar sobre el precio de los productos en ambas divisas para familiarizar la equivalencia. Se repartieron calculadoras, tablas de conversión de bolsillo y todo tipo de merchandising con tal de acercar la nueva moneda a los ciudadanos.

El reto de la convergencia real

En total, 12 países se unieron a esta nueva aventura monetaria que iba a marcar un antes y un después en el futuro de la Unión Europea. Por un lado, se encontraban Alemania, Austria, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos, países con una larga tradición de estabilidad macroeconómica; por otro, España, Italia, Irlanda, Grecia y Portugal, con un dilatado historial de inflación y devaluaciones; y, a caballo entre los dos grupos, estaban Francia y Bélgica, mientras que Reino Unido, Suecia y Dinamarca se quedaron fuera voluntariamente.

“Yo creo que en la convergencia real es donde hay más claroscuros”, señala el economista del Banco de España, en referencia a la aproximación de los niveles de renta per cápita entre los estados miembros, que aún está lejos de ser una realidad. Y es que, a pesar de que todos los países han registrados incrementos generalizados -la renta per cápita conjunta de los miembros de la Eurozona ha crecido un 16 % en estas dos décadas, según Eurostat-, las diferencias son notables entre las economías que hicieron del euro su moneda común.

Así, los países del primer grupo han tenido crecimientos de renta per cápita cercanos o por encima del 20 %; los estados periféricos como Grecia e Italia han visto incluso descender su renta per cápita un 5 % y un 2 %, respectivamente; mientras que en Bélgica y Francia se han registrado firmes crecimientos, en el primer caso por encima de la media (18 %) y en el segundo por debajo, aunque lejos de las economías del sur de Europa (13 %). ¿Y qué pasa con España?

“El PIB per cápita entre 1999 y 2019 creció más o menos en España en línea con los socios de la UE -un 13 %-, a pesar de que la crisis financiera fue especialmente grave; esto no está mal, pero en España el crecimiento es mucho más volátil respecto a nuestros socios comunitarios por la estructura productiva y por las características del mercado de trabajo. Esto puede llevar a una lectura más pesimista, porque en los últimos años el incremento de la renta per cápita se ha mantenido, no ha retrocedido, pero tampoco ha avanzado mucho más; y tampoco la tasa de paro ha progresado demasiado: si uno compara 2019 con 1999, estamos en tasas más o menos similares”, añade.

Las mañanas de RNE – El dilema de Lagarde en el BCE: atajar la subida de precios sin frenar la recuperación – Escuchar ahora

Por su parte, la profesora de IE Business School Laura Núñez es más optimista. Reconoce a RTVE.es que “España era una de las economías más rezagadas de la UE» y la introducción del euro «nos situó en el mapa, atrajo inversiones y muchísimo más desarrollo y globalización«. «No me imagino qué hubiera sido de Europa y, en concreto, de España, si hubiéramos seguido con la peseta”, recalca. No obstante, en su opinión “faltan cosas por conseguir”, como una mayor integridad entre los países miembros, un mayor peso de las instituciones, así como una fiscalidad más homogénea y cohesionada. Si bien considera que este año se ha dado un paso “muy importante en esa dirección” con la emisión por primera vez de deuda conjunta para financiar el conocido como Plan de Recuperación y Resiliencia puesto en marcha por la Comisión Europea para mitigar el impacto de la COVID-19.