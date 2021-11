Se ofrece trabajo ilegal en Madrid – RTVE.es

La plaza Elíptica de Madrid es uno de esos lugares en los que desde primera hora se entremezclan todos los contras de una gran ciudad: tráfico, contaminación, prisas y madrugones exagerados para ir al trabajo. En una de las esquinas de esa plaza, junto al bar Yakarta, aguardan más de 50 hombres que también se han levantado muy temprano, aunque no tienen la seguridad de que lo hayan hecho para poder ir a trabajar. En principio es solo para esperar. Esperar a que una furgoneta o un coche se paren y de ahí salga alguien que les ofrezca ir a recoger fruta, hacer una mudanza o echar una mano en una obra. Sin contrato, sin seguridad, solo a cambio de unos billetes. Y, a veces, ni eso.

Noel es de Camerún. No tiene papeles, pero sí muchas necesidades. Por eso espera apoyado en la valla que separa la acera de la calzada, para subirse rápido a la primera furgoneta o al primer coche que pare. “Necesitamos decir que sí. Necesitamos algo para comer y no dormir debajo de un puente. A veces pagan 40 o 50 euros por todo un día Otras, 30. Depende”, explica.

«Aquí es más fácil encontrar trabajo. En otros sitios me piden experiencia»

También espera Jonathan que tiene DNI español, pero, oficialmente, poca experiencia en la construcción. “Aquí es más fácil encontrar trabajo. En otros sitios me piden experiencia, pero cómo voy a tener experiencia si nadie me contrata”, argumenta. Noel y Jonathan esperan, pero hoy hay menos trabajo. La policía hizo una redada este miércoles para sancionar a todos aquellos que se llevan a trabajar ilegalmente a personas sin contrato o papeles. Una operación de la que la policía no ha dado detalles todavía ni de detenidos ni investigados.

“Necesitamos decir que sí. A veces pagan 40 o 50 euros por todo un día“

Álvaro Recio, portavoz de UGT, ha explicado en el Informativo de Madrid que su organización llevaba denunciando este tipo de situaciones desde hace 15 o 20 años y que no tenía conocimiento de que se hubiera llevado a cabo una operación policial como la de ayer, aunque es escéptico respecto a su resultado. “No se nos ha comunicado nada, no se nos ha trasladado nada. Entendemos que está bien, que hay que tomar cartas en el asunto, pero que es una medida más de lavado de imagen que efectiva”.

UGT Madrid, tras la redada contra la explotación laboral: «Es un lavado de imagen» – Escuchar ahora

Las operaciones policiales tampoco han disuadido a Carlos que nació en la Republicana Dominicana y también tiene permiso de trabajo. “Aquí es más fácil encontrar algo porque vienen buscando gente para un día o para dos. Ese el problema… que la policía quiere que nos den de alta, pero para un día no te dan. No queremos delinquir, tenemos que comer”.

“[La operación policial] fue una medida más de lavado de imagen que efectiva“

Recio, de UGT, advierte de que este tipo de ilegalidades son cada vez más comunes y subraya, además, que no solo suponen una afrenta para los trabajadores, “explotados con unos salarios míseros y sin ninguna garantía”, sino que también afectan a las pequeñas empresas. “Se genera una competencia desleal en el sector. Estos delincuentes lo que están haciendo es quitarle trabajo a las empresas que tienen toda la documentación en regla”, concluye.