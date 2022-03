La sexta jornada de huelga indefinida de transportistas ha transcurrido de forma tranquila, sin apenas incidentes, a la espera de la reunión del Gobierno con el sector del próximo lunes.

La Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, asociación minoritaria que agrupa en su mayoría a transportistas autónomos o pymes, ha asegurado que va a mantener la presión y ha anunciado "marchas lentas" el próximo lunes en todas las ciudades, "para que la ciudadanía pueda juzgar si somos la minoría" o una mayoría "que intentan mantener oculta y silenciada", ha dicho el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández.

“¿Ahora que es evidente el efecto del paro, ahora vamos a arrancar? (...) de eso nada“

Esta plataforma ha hecho balance positivo de esta semana de paros, tras la que ha asegurado que "se va a hacer justicia" y que "aquí no se mueve nadie hasta que esto no se arregle", los días que "sean necesarios", hasta que lleguen a un acuerdo con la Administración. "¿Ahora que es evidente el efecto del paro, ahora vamos a arrancar? (...) de eso nada", ha dejado claro el líder de esta plataforma, que no se siente representada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).

Desde el pasado lunes, 29 personas han sido detenidas y se han abierto 332 denuncias e investigaciones gracias al despliegue de 23.600 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar el abastecimiento de productos esenciales y actuar ante posibles piquetes violentos.

Julio Villaescusa, presidente de FENADISMER: "Habrá desabastecimiento si seguimos en esta situación"

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior, los agentes de ambos cuerpos han escoltado estos días a 714 convoyes de camiones.

El próximo lunes tendrá lugar otra reunión entre el Gobierno y el CNTC para tratar de buscar una solución a los problemas que denuncia el sector y a la que no está invitada la minoritaria Plataforma, convocante de estos paros.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha justificado la ausencia de esta plataforma en que "no podemos aceptar" a aquellos que "de manera irresponsable y en ocasiones violenta intente boicotear la cadena de suministro en nuestro país".

El paro está repercutiendo ya en muchas industrias El paro está repercutiendo ya a muchas industrias, como la láctea o la cárnica, como han denunciado este sábado jóvenes agricultores de Menasalbas (Toledo), que sufren el desabastecimiento para alimentar a 100.000 cabezas de cebo de vacuno. En Mercamadrid se ha registrado este sábado la llegada de un 27% menos de vehículos que el mismo día de la semana anterior, siendo la mayoría de ellos de frutas y hortalizas. A estos sectores se ha sumado también el papelero, ya que Papresa, principal fabricante de papel para prensa del sur de Europa, ha tenido que paralizar su planta de Rentería (Gipuzkoa) por falta de materia prima. 24 horas - Los paros en el transporte afectan gravemente a la cadena agroalimentaria - Escuchar ahora En Madrid, como ha asegurado la delegada del Gobierno, Mercedes González, el transporte y suministro de mercancías se está desarrollando "con absoluta tranquilidad", aunque se han detectado piquetes y agresiones "muy puntuales" a camiones en algunas plataformas, sobre todo en la zona del Corredor del Henares. Decenas de camiones y de tractores también han colapsado a lo largo de la mañana la circulación por el centro de Oviedo, coincidiendo con la celebración del Congreso regional de la Federación Socialista Asturiana.