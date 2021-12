Sordo sobre la reforma laboral: «No está garantizado el acuerdo»

El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, advierte un «excesivo optimismo» sobre la proximidad de alcanzar un acuerdo tripartito sobre la reforma laboral y ha señalado que ni siquiera está garantizada la firma entre el Gobierno y los sindicatos.

Durante un desayuno de Nueva Economía Forum, Sordo también ha avisado de que «o se recupera la ultraactividad de los convenios o no va a haber acuerdo con los sindicatos».

Sordo ha reconocido que «las negociaciones están en un momento clave y avanzadas«, con el plazo marcado por el Gobierno para la aprobación de la reforma, fin de año, cada vez más próximo. En esos avances entre las partes, se han logrado «aproximaciones» sobre la contratación y el «perímetro» de lo que están dispuestos a negociar en este momento.

A pesar de que el 31 de diciembre, fecha límite en la que la nueva reforma laboral debe aparecer publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de acuerdo con el calendario del Gobierno, el secretario general de CCOO ha insistido en que «está todo abierto» y queda sentar posiciones «sobre varios capítulos».

Garamendi no se siente presionado

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que no se siente «presionado por nadie» y que solo apoyará cambios en la reforma laboral «si es para mejorar».

Antes de la intervención de Sordo, el líder de los empresarios ha insistido en que la vocación de la patronal es llegar a un acuerdo pero, ha incidido, «solo si pensamos que para este país, para las empresas es algo adecuado«.

«Nosotros estamos comprometidos para poder hablar de mejoras (…) nosotros no estamos concernidos en absoluto con un acuerdo de partidos para conformar Gobierno», ha reiterado. Garamendi ha defendido además que tras las actuales cifras de recuperación de empleo hay «una ley, una normas que han valido para que esto pase«, en referencia a la reforma laboral del PP.

«Si es para mejorar estaremos, si pensamos que no es bueno, diremos que no«, ha añadido el presidente de la patronal que rechaza sentirse presionado por el Gobierno. «No me siento presionado por nadie (…) mi obligación es que no me presione nadie», ha añadido.

Gobierno, patronal y sindicatos han intensificado esta semana el ritmo de las reuniones, con citas previstas a diario, para avanzar en los cambios en la reforma laboral con el objetivo de consensuar un acuerdo antes de final de año.