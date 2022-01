Torrent: «La mesa de diálogo no se puede dilatar»

Roger Torrent, conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña y expresidente de la Generalitat, ha dicho en Las Mañanas de RNE que hay zonas de Cataluña que han sufrido mucho la pandemia porque dependen del turismo internacional. «En 2021 nos planteamos llegar al 50% de las cifras de 2019. La nueva variante lo ha pospuesto a 2022. Queremos recuperar el peso del turismo.»

Sobre la próxima reunión de la mesa de diálogo, cree que no se puede esperar más. «No se puede dilatar la reunión, es necesario ver cómo se avanza, no solo es fundamental para nosotros, es un compromiso por parte del PSOE y del Gobierno y se debe asumir. Porque no habrá más oportunidades. Es una oportunidad histórica.»

Respecto a la reforma laboral, no ve intención de negociación: «A mí no me están llegando mensajes que expliciten que el Gobierno español tiene ganas de negociar la reforma laboral. Más bien el contrario».