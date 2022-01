Trabajadores de Alu Ibérica en Avilés piden la dimisión del Gobierno de Barbón

Los representantes de la plantilla de Alu Ibérica se han concentrado este miércoles ante la sede de la Junta General de Asturias para exigir a los grupos parlamentarios la reprobación del consejero de Industria, Enrique Fernández, que ha comparecido en un pleno extraordinario para hablar sobre la situación de la planta avilesina y sus trabajadores.

La protesta y la comparecencia se ha celebrado horas antes de que empiece el ERE de extinción del personal de la antigua Alcoa, según ha confirmado a los medios el presidente del Comité de Empresa, José Manuel Gómez de la Uz, señalando que durante la tarde de este miércoles está prevista una reunión con el administrador concursal para iniciar el procedimiento.

De la Uz espera que, al menos, los partidos de la oposición «le dejen claro a este consejero, y por lo tanto a la administración de Asturias, que no han hecho nada por nosotros en estos últimos meses; han sido los palmeros del Gobierno central», afirma.

Para De la Uz, el consejero no ha hecho «nada» y «no se ha enterado» , bien sea «porque no ha querido o porque no sabe», por lo que ve necesaria su reprobación, añadiendo que «no puede estar en el cargo».

Este jueves comienza el ERE de extinción

Sobre la posibilidad de que se concreten inversiones para las plantas con nuevas actividades con una recolocación total o parcial de la plantilla, los trabajadores desconocen «lo que va a pasar» pero sostienen que una vez que los echen «lo demás son fuegos de artificio».

«No llevamos tres años luchando para que venga un concurso de acreedores, nos echen a la calle y se vendan las plantas para hacer yogures. Esa no fue nuestra lucha; eso no es un inversor para nosotros. Que puede pasar luego, claro que puede pasar. Son unas instalaciones golosas y son unos terrenos también golosos. ¿Puede haber alguien que los compre? Seguro. Pero ya no vamos a estar ahí nosotros y ya veremos para qué actividad. Al final, todo esto ha sido un fracaso perpetrado sobre todo por dos administraciones que no han sido fieles ni legales con los trabajadores y trabajadoras», ha remarcado.

Asimismo, reprochan que desde las administraciones hayan «engañado en muchísimas ocasiones» a la plantilla. «Estamos hablando de la gente que avaló la venta a Parter Capital, que está claro que era un fondo sin ninguna capacidad de operar las fábricas», dice De La Uz, criticando que no fueran «capaces» de darse cuenta «de que estaba perpetrándose por parte de Alcoa la farsa enorme que hicieron con la venta a Parter Capital»