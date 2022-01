Un «IVA de lujo» y dos años de pandemia llevan «al límite» a centros de estética y peluquerías: «Es insostenible» – RTVE.es

La llegada de ómicron a finales de noviembre provocó la cancelación de numerosas cenas de empresa de Navidad y grandes encuentros familiares, ha «contraído enormemente la facturación» en el sector de la imagen personal. Con poca gente por peinar y maquillar, los salones de belleza y peluquerías han cerrado el 2021 con unas cifras “catastróficas”, según coinciden los trabajadores del sector.

Con un IVA que se mantiene al 21% en 2022 y una «recuperación muy lenta», las perspectivas para 2022 no son «esperanzadoras» y el temor a que «la clientela nos abandone y se busque servicios más baratos», se extiende entre la mayoría de los trabajadores del gremio.

“La situación es realmente dramática”, dice el portavoz de la Alianza Empresarial por la Bajada del IVA a la Imagen Personal y dueño de varias peluquerías en Madrid, José Luis Azañón.

“En 2012 asumimos una subida del IVA de 13 puntos porque, según nos dijeron, había que evitar un rescate bancario y que iba a ser algo temporal, diez años después no pedimos que nos bajen el IVA, solo que nos lo restituyan”, argumenta Ana Orea, una trabajadora de un centro de estética y peluquería en Lleida.

Aunque hace unos años el PSOE sí que les mostró su apoyo con una proposición no de ley para restaurar el IVA anterior, después de “cinco negativas” continuadas durante el 2021 no hay previsiones de una bajada del impuesto a corto plazo por parte del Gobierno, lo que provoca que desde el sector esperen que el 10,7% de los salones echen la persiana durante el 2022.

Movilizaciones coincidiendo con la campaña electoral en Castilla y León

Santi Moliné tenía cuatro salones de peluquería a finales del año 2019 en Albacete. De los 20 empleados que tenía, ahora tiene la mitad y duda de que pueda mantener los cuatro salones abiertos durante este año, asegura.

“Estamos pagando un IVA de lujo, pero en realidad somos un servicio esencial y ahora más que nunca a nivel psicológico para ayudar a que la gente se vea mejor después de todo lo pasado”, dice apenado.

En un intento a la desesperada para que el Gobierno acepte restablecer el IVA de 2012, desde la Alianza Empresarial por la Bajada del IVA a la Imagen Personal han anunciado movilizaciones para las próximas semanas y haciéndolas coincidir con la campaña electoral en Castilla y León en varias ciudades de la comunidad autónoma.

Ven en estas próximas propuestas sus últimas balas para conseguir “salvar sus negocios”. “Ya no sabemos a quién recurrir, no sabemos qué hacer, no sabemos qué medidas tomar más allá de hacernos presentes en una campaña electoral importante como pueda ser la de Castilla y León, manifestando nuestra más firme negativa a esta situación que están generando a nuestro sector y que nos lleva a la ruina”, concluye desesperanzado Azañón.