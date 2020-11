Unidad, pandemia, economía y relaciones exteriores: los retos de Biden como presidente

A partir del 20 de enero, fecha señalada en la Constitución de EE.UU. para la ceremonia de investidura frente al Capitolio, son muchos los retos que afronta Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El primero de ellos es unir a un país que, actualmente y tal como han demostrado las urnas, se encuentra dividido y totalmente polarizado. Otro reto será tomar las riendas de la lucha contra la pandemia del coronavirus tras una estrategia, la de Trump, que muchos han juzgado equivocada y que ha provocado ya en el país más de 235.000 muertos.

Es precisamente la pandemia la que ha hecho que una de las bazas de Trump de cara a la reelección, la economía, pasara a un segundo plano y retrocediera en una crisis que ahora Biden deberá solventar. Y, por último, el futuro presidente de Estados Unidos tendrá que decidir el papel de su país en un mundo cambiante y tras cuatro años de una política exterior que algunos analistas califican de populista, nacionalista y aislacionista.

Unir a un país polarizado

La unidad se ha convertido en uno de los objetivos centrales de la campaña electoral del ya presidente electo de Estados Unidos. En su último discurso, antes de conocerse su victoria, Biden se dirigía a los estadounidenses con un mensaje claro: «Queremos que nuestro país se una, no que se desmorone».

«Tiene que reclamar la vuelta a una unidad nacional y para volver a ella habrá que atender a aquellos sectores que fueron demócratas y pasaron a votar republicano», señala a RTVE Gustavo Palomares, profesor de Relaciones Internacionales en la UNED y en la Escuela Diplomática. Una unidad nacional que, en primer lugar, tendrá que conseguir en el Congreso tras los duros enfrentamientos entre demócratas y republicanos vividos durante los últimos cuatro años.

Para Áurea Moltó, directora de la revista ‘Política Exterior’, el nuevo presidente de Estados Unidos tendrá que evitar que «haya una obstrucción enfermiza de los republicanos en el congreso, que no impidan sus políticas y que los demócratas estén dispuestos a trabajar y negociar con los republicanos. No es fácil. Trump y Obama no pudieron hacerlo, pero Biden puede hacerlo porque conoce a mucha gente conservadora». Moltó ya anticipa que Biden no lo tendrá sencillo. «No va a poder cumplir una agenda más progresista como la que le piden», señala a RTVE la directora de la revista ‘Política Exterior’.

Biden se ha convertido en el candidato presidencial más votado de Estados Unidos, consiguiendo aún más apoyo que el obtenido por el popular Barack Obama en su primera victoria. Más de 74 millones de americanos han apostado por él. Pero frente a ese hecho se encuentra también que Donald Trump ha obtenido cerca de seis millones de votos más que hace cuatro años. Setenta millones de electores han apostado por un político que, ahora, les pide que presenten batalla y acusa a Biden de querer «robar» las elecciones con «votos ilegales». Unas acusaciones que, según algunos analistas, podrían tener consecuencias impredecibles. Acercar los polos de una sociedad tan polarizada se configura como una de las principales prioridades para que el país pueda avanzar.