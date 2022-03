UP pide "medidas valientes" para bajar el precio de la luz

El reconocimiento de los líderes de la Unión Europea del "trato especial" a España y Portugal para gestionar los precios de la energía ha sido recibido positivamente por parte de Unidas Podemos, cuyas ministras han agradecido el paso dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"A partir de hoy podremos poner en marcha medias excepcionales y limitadas en el tiempo para reducir los precios" de la energía, ha señalado por la tarde Sánchez, precisando que ambos gobiernos tendrán que presentar sus propuestas a la Comisión Europea para que de su aval, para lo cual se tendrá en cuenta "las condiciones especiales de la Península" como isla energética.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado el "esfuerzo conjunto" de España y Portugal que, según ha dicho, ha logrado que la Unión Europea reconozca "la singularidad del mercado energético ibérico".

"El Gobierno de España está determinado a llevar adelante todas las medidas que sean necesarias en el sector energético para afrontar esta crisis", ha escrito la vicepresidenta en un mensaje publicado en la red social Twitter, tras la comparecencia de Sánchez junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, después de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

Por su parte, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha pedido "medidas valientes y ambiciosas" para bajar la factura de la luz "a costa de los beneficios millonarios de las empresas energéticas". "Hoy damos un paso muy importante para poder avanzar. Gracias al presidente Pedro Sánchez por su trabajo", ha señalado en redes sociales.

En esa misma línea se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha instado a bajar la factura de la luz. "Es una prioridad para las familias y para el Gobierno", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado a las eléctricas que "arrimen el hombro". "Gracias al presidente por pelear y conseguir este acuerdo", ha agradecido.

Desde otros partidos también se ha acogido positivamente la noticia, aunque recordando los siguientes pasos a dar. Ejemplo de ello es el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien ha señalado que ahora al Gobierno "no le puede temblar el pulso" y debe fijar precios máximos. "Que los que más ganaron con el abuso contribuyan más ahora", ha añadido en su cuenta de Twitter.

Ciudadanos asegura que el Gobierno intenta "vender la moto"

Sin embargo, otros representantes de partidos de la oposición se han mostrado más escépticos. El eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez ha remarcado que el Consejo Europeo "no tiene que dar permiso a España y Portugal para regular los precios del gas". Según Vázquez, la Comisión ya había anunciado anteriormente que se podían tomar esas medidas para regular la electricidad. "Así que cuando Sánchez empiece a vender la moto de que ha conseguido no sé qué, no caigamos", ha dicho en un tuit.

A él se ha sumado su compañero de partido y en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, para quien ve "surrealista" la reacción de la prensa española sobre "la gran victoria de Sánchez". "Que no os vendan motos: 1. España retira todas sus propuestas maximalistas. 2. La frase sobre interconexiones no significa nada: la Comisión siempre lo ha tenido en cuenta. 3. En el tradicional estilo de Bruselas, Von der Leyen y Scholz dicen que Sánchez negocia durísimo y fenomenal", ha dicho también en Twitter.

Por su parte, el diputado por Navarra y exmilitante de UPN Sergio Sayas ha advertido: "Sánchez dice estar satisfecho con el acuerdo en Bruselas. Los españoles lo estaremos cuando baje la factura de la luz y del gas".