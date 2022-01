UP ve «una trampa» recurrir a Cs para la reforma laboral

Unidas Podemos cree que la reforma laboral debe prosperar con los votos del bloque de investidura y ve «un error y una trampa» recurrir a Ciudadanos, ya que considera que no quiere dar su apoyo al acuerdo alcanzado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con sindicatos y patronal, sino «torpedear o romper» dicho bloque.

Por esta razón, ha explicado en una rueda de prensa su portavoz parlamentario, Jaume Asens, no procede acudir a ese «salvavidas»: «Lo hemos visto en el pasado con los presupuestos, no nos podemos desviar del camino».

El Gobierno está abierto a buscar el apoyo a la reforma laboral de Ciudadanos y otras fuerzas políticas que habitualmente no respaldan al Ejecutivo para lograr que el Parlamento avale sin cambios dicho acuerdo.

«Las intenciones de Cs no son honestas»

Asens ha insistido en que la prioridad es sacar adelante el proyecto con el bloque de investidura «para que sea de legislatura», como hasta ahora.

«Jugar a la geometría variable con una cuestión tan fundamental como el mercado laboral es un error; las intenciones de Cs no son honestas, no quiere apuntalar la reforma, lo que quiere es romper el bloque para que deje de ser un bloque legislativo. Es un camino que no nos lleva a ninguna parte», ha añadido.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha discrepado y ha afirmado este jueves que lo que le resultaría «desconcertante» e «inexplicable» es que los grupos parlamentarios no apoyaran la reforma laboral. Asimismo, ha destacado que los sindicatos están llamando a los grupos para pedirles que voten a favor porque es «indispensable» para proteger el empleo.

Por su parte, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha asegurado que su grupo votará a favor de la reforma laboral «si no se toca una coma» del texto o «si no prometen cosas disparatadas». «Queremos que ese acuerdo al que han llegado después de mucho trabajo los representantes de empresarios y trabajadores se convalide en el Congreso», ha señalado.

No obstante, el dirigente de la formación ‘naranja’ ha asegurado que «será absolutamente imposible» que cuenten con su respaldo si ceden ante sus socios porque «es muy fácil que pueda empeorar la norma». «Nosotros estamos a la espera y no sabemos muy bien por dónde anda el Gobierno», ha sostenido en una entrevista en Onda Cero.