UPN expulsará a los dos diputados que votaron en contra si no entregan sus actas

El Comité Ejecutivo de UPN ha acordado este viernes pedir formalmente a sus diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero que entreguen sus actas. De lo contrario, iniciarán los procedimientos necesarios para su expulsión del partido ante la «grave indisciplina y el grave perjuicio para la imagen y respetabilidad» de la formación, después de que votarán ‘no’ a la convalidación de la reforma laboral, en contra de las directrices de la dirección del partido.

En una declaración aprobada en la reunión que ha mantenido en la sede de UPN, el Comité Ejecutivo ha considerado que «la gravedad de la actitud de los dos diputados de UPN en el Congreso de los Diputados, no solo por su falta de disciplina, sino también por la ocultación de su voto final a votantes, afiliados, cargos, ejecutiva y dirección del partido, todo ello, además, con premeditación, ha causado un daño de incalculables consecuencias y repercusión, tanto en el propio partido como en sus dirigentes, algo que ha puesto en jaque nuestra credibilidad y fiabilidad».

«El valor de la palabra dada siempre ha acompañado a UPN desde su nacimiento y es nuestra seña de identidad», continúa el texto, que añade que «todo esto nos obliga a ser contundentes en defensa del interés y el respeto de nuestro partido y nuestros votantes».

Esparza: «No representan a UPN»

Este viernes por la mañana, el presidente de la formación, Javier Esparza, había afirmado que verían «jurídicamente, en función de los estatutos qué es lo que podemos hacer, pero obviamente yo creo que no representan a UPN y no pueden seguir en UPN».

Por su parte, Sergio Sayas ha afirmado que ni él ni su compañero Carlos García Adanero van a entregar sus actas en el Congreso porque considera que no han incumplido ni el Estatuto de UPN ni la disciplina de partido. A su juicio, «no es que el presidente decide y los cargos acatan, sino que tras un debate se comparte la decisión en el órgano correspondiente».

Sayas niega presiones del PP para votar en contra de la reforma laboral y descarta dejar el acta de diputado

Carlos García Adanero ha considerado que «no se puede hablar de ‘tamayazo’ ni de transfuguismo» y ha afirmado que su voto es «coherencia pura y dura». «Me he dejado la vida por este partido y que ahora me llamen traidor por agradar a alguien me parece una pena», ha declarado a los medios de comunicación.

A su salida de la Ejecutiva del partido, ha afirmado que, tanto él como Sayas «somos diputados de UPN hasta que los órganos habilitados del partido nos digan lo contrario» y ha reconocido que la reunión se ha desarrollado en un ambiente «complicado, al final estas cosas no son agradables, pero bueno, ya hemos estado, hemos dicho lo que teníamos que decir, ellos han dicho lo que tenían que decir».

A la salida de la reunión, el propio Adanero no ha querido evaluar lo debatido, aunque ha reconocido a los periodistas que él ha sido el único miembro de la Ejecutiva de UPN que ha votado en contra de lo decidido en este órgano, formado por 16 personas elegidas en el congreso del partido y por otros ocho miembros natos.

La decisión será debatida el sábado por el Consejo Político de UPN, un órgano formado por 232 representantes, y del que forman parte los dos diputados ahora implicados en el caso.